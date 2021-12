Un joven terminó apuñalado durante una pelea desatada en una pileta pública de la localidad correntina de Bella Vista. Las autoridades suspendieron su uso hasta nuevo aviso, informaron este miércoles medios locales.

El hecho ocurrió ayer en horas de la siesta "en la piscina del Complejo Polideportivo 'Julio César Cossani', cuando dos jóvenes con armas blancas comenzaron una discusión, lo que desencadenó la herida de uno de ellos", indicaron.

“Realmente vivimos una situación muy fea porque hubo una pelea en el predio de la pileta. Se trató de dos adolescentes de 15 y 16 años, que pelearon uno con arma blanca y el otro con cadena, terminando uno de los que estaban ahí con una puñalada en la zona de la pierna. Una situación fea porque asisten muchas familias y niños, los profesores intervinieron y continuaron afuera. Después el que estaba con la puñalada, comenzó a descompensarse porque perdía mucha sangre y por ende le hicieron un torniquete”, dijo el director de Deportes de Bella Vista, José Achilles, en diálogo con el programa de radio Hacete Cargo.

“En ese transcurso, llamamos a la Policía, a la ambulancia y lamentablemente no asistieron. La Policía vino a los 40 minutos y la ambulancia no apareció. Tuvieron que llevarle en una motocicleta al Hospital para hacerlo atender. Luego la Policía dio cuenta de lo sucedido y tomó los datos del chico apuñalado, también ya saben quién fue el otro. Es una riña que viene hace tiempo por lo visto”, detalló.

Desde el municipio, tomaron medidas ni bien trascendió el hecho, mientras tanto, analizan la implementación de seguridad en puerta o bien, la solicitud de datos a quienes ingresan.

“Junto a Noelia Bazzi y el Secretario de Gobierno, tomamos la decisión de suspender la actividad para resguardar la seguridad de la población. No tengo memoria pero en 20 años no creo que pasó algo así en este sector. Yo hablé con Héctor Ortigueira, el asesor legal, él quedó en que se comunicaría con la comisaría. De todos modos, se comunicaron con los profes y esto está en curso. Este miércoles nos reuniremos para tomar medidas con respecto a la seguridad de la gente. Nunca nos imaginaríamos que sucedería esto en el sector de pileta”, sostuvo.

“Nosotros no dejamos entrar con bebidas alcohólicas. Así también, todavía no está concesionada la cantina. Nos sorprende y más siendo adolescentes. Lo cierto es que la colonia continuará pero atención al público por el momento está cerrado. Veremos si se tomarán los datos o si habrá seguridad en puerta para saber quién ingresa. La vez pasada, fue un desmane porque rompieron el alambre de púa para pasar, pero en esta oportunidad no nos imaginamos que sucedería algo así”, cerró Achilles.