La puerta de los parecidos: el participante que dejó sin palabras a Guido Kaczka

La puerta de los parecidos de Bienvenidos a bordo (El Trece) despierta todo tipo de reacciones cada vez que un participante se presenta ante las cámaras. Lo que sucedió el martes demuestra que cuando las similitudes están a la vista, hay poco margen de error. Esta vez Guido Kaczka no dudó, tampoco las azafatas ni la producción del programa: todos coincidieron en que se trataba de una suerte de “doble” de Diego Armando Maradona.

A diferencia de lo que ocurre la mayoría de las veces, el conductor no necesitó de ninguna pista para reconocer de quién se trataba. El juego consiste en que diferentes concursantes se animen a mostrar su similitud física con alguna celebridad y todos los presentes en el estudio intentan develarlo. Sin presentación, con tan solo abrir la puerta, el hombre capturó todas las miradas con su mirada y sus rulos, y se generaron unos instantes de silencio.

“¡Sí, sí, sí! ¡Este sí! Miren quién es...”, anunció Guido con gran certeza, y la azafata Franchesca Cestaro presintió que había descifrado el misterio: “¡Dios! ¡Es Dios!”. Inmediamante el conductor coincidió, mientras el risueño participante seguía “metido” en el personaje, tanto en actitud corporal como en la pícara sonrisa típica del astro del fútbol. Entre la emoción y el entusiasmo, Kaczka le pidió que hiciera algunos jueguitos con “la pelota imaginaria”, por si quedaban dudas de a quién se parecía.

Después de mirar hacia arriba y simular que cabeceaba, el participante quiso practicar con un balón de verdad. “¿Vos sos Diego Maradona? ¡Miralo a Maradona! ¡Qué bárbaro, qué figura!”. Mientras tanto, el participante imitó la clásica fotografía del ex futbolista sosteniendo una colorida pelota inflable en su cabeza; al mismo tiempo que en la otra mitad de la pantalla mostraban una imagen del astro deportivo.

Después de un breve debate en los últimos minutos para determinar quién se merecía ganar esta ronda y participar de la gran final de parecidos, Hernán Drago fue el primero en admitir que el hombre que participó como El Diez debía ser el campeón de la noche. Sin embargo, algunos miembros de la producción se inclinaron por otro concursante que innovó al anotarse como parecido al personaje del burro de la película Shrek. Esta vez ninguno de los candidatos alcanzó si quiera a decir su nombre para presentar sus verdaderas identidades, pero alcanzaron el objetivo de ser seleccionados como los ganadores de la velada.

Algo completamente opuesto había ocurrido el viernes último, cuando participó un hombre alto y corpulento, de 45 años, oriundo de la ciudad de Avellaneda. Guido observó detenidamente al participante y se acercó para velro de cerca. “El de Tonto y Retonto, el de pelito largo?”, arriesgó una de las azafatas. “Parece, parece”; avaló el participante en referencia a Jeff Daniels el protagonista de la célebre comedia, pero no había ido allí por él.

“Siento el calor, de toda mi piel, misteriosa mujer”, entonó Guido. La referencia libre al clásico “Mujer amante” apuntaba a su intérprete, Adrián Barilari, pero estaba bastante lejos. “Nada que ver”, murmuró el hombre. “Yo creo que estoy re segura. Caniggia, el padre? El futbolista?; arriesgó su otra compañera, Valentina Retamales, aludiendo a Claudio Paul. “Tampoco”, masculló el participante.

Guido volvió a la pista musical y fue por alguien que se acercaba un poco más en su apariencia: “Te busqué en mi auto rojo a las tres, llevabas un... ¿ese no?”. No, tampoco era el Pájaro Gómez, el líder de Vilma Palma. Pero de repente, el conductor se iluminó. “Ya sé, locutor. Seee”; expresó con seguridad, se lo confió a sus colaboradoras y ambas estuvieron de acuerdo.

“Tope de gama, con aire acondicionado, con todo”, consultó el también conductor de Los 8 escalones del millon, y el involucrado le dio el visto bueno. La intuición le había jugado una buena pasada y Guido se mostró cada vez más seguro. “Cuando hace ‘así’, es él”, agregó cada vez que entrecerraba los ojos. “Brad Pitt”, dijo finalmente y era él nomás; aunque la referencia era para el actor en la temporada 2005. “Cuando grabó Sr. y Sra. Smith con Angelina Jolie, y ahí se peleó con Jennifer Aniston”, precisó la joven.

Como suele ocurrir en estos casos, las redes no perdieron el tiempo e hicieron tendencia al protagonista de Seven y las burlas cayeron sobre el Brad Pitt de Avellaneda, a quien vieron parecido a cualquiera menos al actor oriundo de Oklahoma. Desde “El hombre que se parece a Brad Pitt” inmortalizado por Diego Capusotto hasta Navajo, creación de José María Listorti, pasando por el ex futbolista y actual técnico Matías Almeyda. Incluso un usuario apostó a una cruza entre Benjamín Amadeo y Mostaza Merlo.