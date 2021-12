El arzobispo de La Plata denunció agresiones de grupos antivacunas

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández (foto), afirmó este jueves que hay personas que defienden sus posiciones antivacuna de manera muy violenta, y manifestó su preocupación por las actitudes agresivas de estos grupos.

“No ignoro que hay gente muy violenta contra la vacunación, con teorías indemostrables”, dijo el arzobispo platense al referirse a quienes están en contra de la campaña de inmunización contra el coronavirus, en declaraciones realizadas a Radio Télam.

Fernández señaló que tras reunirse con autoridades del Gobierno bonaerense para conversar acerca de la implementación del pase sanitario y su control en las numerosas iglesias y lugares de reunión católicos que hay en la provincia recibió críticas por parte de grupos antivacunas, que llegaron a tratarlo de ateo.

“Me han insultado en estos días, tratándome de ingenuo, de corto de cabeza, de cobarde, con un nivel de bronca y de desprecio que pocas veces he sentido en mi vida”, dijo el sacerdote, que agregó que lo tildaron “de falso creyente” al enrostrarle que “si uno cree no tiene que temerle a la enfermedad, por lo cual no necesita vacunarse”.

“Como si vacunarse fuera una afrenta, una falta de confianza en Dios”, agregó.

Fernández reconoció que “posiblemente otros obispos piensen distinto, pero no creo que nosotros tengamos que estar opinando sobre estos temas, no somos especialistas”. Pero subrayó que “el Papa dice que vacunarse es un acto de amor, de cuidado”.

“A esta irracionalidad ya la rechazó el mismo Jesús”, sostuvo y repasó una escena del Evangelio.

(JML)