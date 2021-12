Conflicto por el ataque a un médico en un centro de testeo

Un médico fue atacado en el centro de testeo del Hospital Santojanni y convocan a un paro en la Unidad Febril de Urgencia (UFU) para reclamar seguridad.

“Mientras estaba hisopando un tipo pegó la vuelta por atrás, preguntó quién era el jefe, se acercó a donde estaba yo y mientras estaba hisopando me puso una piña y me rompió la nariz”. El audio empezó a viralizarse desde la mañana de ayer a través de distintos grupos de WhatsApp. No estaba claro quién hablaba ni desde dónde (no se mencionaba un hospital), pero del relato se podía inferir que se trataba de un profesional de la salud que estaba conversando con alguien de su confianza, a quien le relataba haber sido víctima de una agresión, en medio del aumento de casos de covid-19, del pico de testeos en la Ciudad de Buenos Aires y de un sistema de salud que no dio a basto para responder la demanda de hisopados, que se generó horas antes del festejo de Navidad.

El ataque ocurrió en la UFU del Hospital Santojanni y fue confirmado a Clarín por autoridades del hospital y de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad.

“Hisopé a 240 personas en cinco horas y había 400 -dice el médico en el audio-. Se les avisó desde muy temprano que se dio número desde las 7 de la mañana y a las 11 se avisó que no había más números, porque no había más posibilidad de atender”.

La proporción asombra, también podría sonar fingida, pero es la misma que informaron a Clarín desde el hospital. En el mediodía del viernes, en la UFU del Santojanni se habían hecho más de 220 hisopados, a un promedio de 44 por hora. Bajo esas condiciones, ocurrió el ataque, que en el audio quedó descrito así:

“No me llegué a dar cuenta. El tipo me preguntó ‘¿usted es el jefe de febriles?’. Me di vuelta porque estaba hisopando. Me saqué la máscara, dije sí señor, que dese.., no llegué a decir que desea y encontré una piña en el medio de la cara”.

Un día después del ataque, en la UFU del Santojanni se seguían haciendo testeos, aunque en simultáneo en todos los hospitales públicos que dependen del Ejecutivo porteño regía una medida de fuerza convocada por la Asociación de Médicos Municipales, que llamó a no realizar hisopados hasta tanto estuvieran las condiciones dadas.

Las condiciones que reclaman son personal suficiente para atender las largas filas para hisopar y presencia policial en las unidades de testeo.

En el comunicado de la Asociación advierten que para “cuidar a los pacientes y salvar vidas se necesitan medidas de seguridad básicas que lamentablemente no existen y las autoridades no dan respuestas pese a reclamos persistentes”.

Jorge Gilardi, médico y presidente de la Asociación, por teléfono, amplía: “Hace semanas venimos alertando a las autoridades del Gobierno sobre esta situación. Les dijimos que era necesaria otra organización porque todo iba a terminar mal y terminó mal. En los últimos días hubo muchas agresiones, esta (por la del Santojanni) fue la más manifiesta”.

