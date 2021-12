El Circuito Correntino de running llegó para quedarse

El constante aumento en la cantidad de personas que se volcaron al running llevó a que en el 2021 se concrete el primer Circuito Correntino. Salir a correr como un simple hábito de salud o para competir dejó de ser una moda hace varios años, hoy creció de manera exponencial el número de practicantes que lo toman como un deporte competitivo.

Con el solo transitar por la costanera de Corrientes, de Bella Vista o de los diferentes espacios públicos en todo el territorio provincial se comprueba la presencia de grupos o de personas de manera individual que salen a correr. “Creo que es el deporte que más creció desde el inicio de la pandemia”, relató Rubén Velozo integrante de la Asociación Civil Corredores del Taragüí y uno de los impulsores de la primer Circuito Correntino de Running.

“Comencé con la idea del armado del circuito en marzo del 2020, en pleno encierro. Comencé a hablar con todos los organizadores del interior para ver si podíamos diagramar un campeonato. La idea original fue esa, y después le fuimos dando forma y poniéndonos de acuerdo para determinar las fechas en primer lugar y después fuimos con lo más fino de la organización”, relató.

En esas reuniones “dejamos de lado lo de campeonato y lo pusimos circuito porque nos parecía mejor y avanzamos con el reglamento y todas las otras cuestiones hasta fijar el calendario”.

El ambicioso programa de competencias, contemplaba 10 carreras, se puso en marcha en abril en la capital correntina pero después la pandemia del coronavirus provocó algunos cambios en lo diagramado.

“Arrancamos con el Desafío Corrientes 7 Puntas, que en ese momento se presentó como ‘la carrera’ porque después de tanto tiempo de encierro costó mucho poder realizarla. Hasta último momento no teníamos la habilitación definitiva por el temor que había por la situación sanitaria”, recordó.

Velozo contó que “presentamos la idea, el proyecto con todos los protocolos sanitarios, para ver si podíamos llevar adelante la carrera. Tuvimos el OK muy cerca de la fecha y no nos dio tanto tiempo para promocionarla, creo que no alcanzó a los 30 días de anticipación, pero la expectativa fue enorme y el cupo que teníamos habilitado tanto por la Municipalidad como la Provincia se completó muy rápido”.

“El día de la carrera, en la propia largada, fuimos supervisados por autoridades del Ministerio de Salud. Ante el mínimo error la carrera se iba a suspender y el Circuito caía. Por eso fuimos muy estrictos con el reglamento, el protocolo y el cupo establecido, por suerte el comportamiento de los corredores fue ejemplar y la organización también salió muy bien”, manifestó en forma de agradecimiento a los participantes.

“Todos los corredores largaron con sus barbijos, fueron partiendo por grupos en cada categoría y cuando llegaban nuevamente se colocaron los barbijos. Insisto en que el apoyo de los corredores fue clave en el éxito que tuvimos y sirvió como puntapié inicial para todo lo vino después”, agregó.

La continuidad del circuito tuvo un freno por un nuevo brote del coronavirus. “Llegó un parate con las carreras que ya estaban programadas como la Otoño Trail de Goya y Toropí Trail de Bella Vista”, allí “tuvimos reuniones interminables para coordinar cada competencia y las probables nuevas fechas. Se postergaron algunas de las carreras y de allí pasamos diagramar las restantes”.

Durante el Circuito se pudo correr en Corrientes (Siete Puntas y Karaí Octubre), Santo Tomé (Santo Trail), Goya (Otoño Trail y La Neike), Bella Vista (Toropí), Monte Caseros (Desafío Ceibo) y Loreto (Bicentenario). “No se pudieron realizar dentro del calendario del Circuito la Columbia en Empedrado, en este caso se bajó por una cuestión de marca porque en pandemia no querían organizar, San Roque (San Roque Corre) y la de Concepción (Iberá Oñaní), algunas reemplazamos y se llegaron a las ocho pruebas durante el año”.

“Cuando tuvimos que parar por las medidas sanitarias, se encimaron dos carreras con las que estaban programadas pero fue algo excepcional como la pandemia misma. En el 2022 queremos que las 8 fechas tengan un espacio libre de entre 30 y 40 días. Creemos que eso va a beneficiar a todos: organizadores, corredores y los diferentes sectores en cada una de las ciudades”, sostuvo.

El dirigente, adelantó que “estamos trabajando en conservar el calendario del 2021 y nos propusimos consolidar el circuito con las mismas carreras que se hicieron este año pero no tan encimadas en el tiempo. Lo ideal sería al menos un mes entre una competencia y otra para darle respiro a los corredores, tanto en lo deportivo como en lo económico”.

Agregó que “queremos darles lo mejor. Este año pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y lo que nos permitió la pandemia. En el 2022 vamos a redoblar el esfuerzo porque queremos consolidar el Circuito y meter a Corrientes, con todo lo que tiene para ofrecer, en el calendario nacional”.

El cierre del Circuito fue en Loreto, el pasado 12 de diciembre. “Terminamos recién y estamos trabajando para poder concretar una gran ceremonia de premiación.

Creemos que es lo que corresponde por el esfuerzo y sacrificio que hicieron los participantes. Esperamos confirmar pronto la fecha y la sede, la agenda nos agarró muy sobre las fiestas pero vamos a concretar la gala del circuito donde esperamos poder dar a conocer el calendario para el nuevo año”.

(FB)