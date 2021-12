San Jorge busca cerrar de local el pase a la tercera ronda eliminatoria

Con la ventaja de haber ganado el primer juego en el Chaco, San Jorge de Corrientes buscará sellar la clasificación a la tercera ronda eliminatoria de la región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur cuando reciba esta tarde a Juventud de Puerto Tirol.

El partido se jugará desde las 17 en el estadio Juan Carlos Vallejos del club Sportivo Ferroviario, y estará conducido por una terna de la Liga Posadeña encabezada por el árbitro principal Fernando Rioja. El encuentro estaba programado en un principio a las 18, pero desde la dirigencia correntina pidieron ante el Consejo Federal adelantar el horario por carecer el escenario de una iluminación adecuada.

En caso de repetir la victoria o de igualar el juego el equipo correntino pasará a la siguiente fase. Irán a penales si Juventud se impone por un gol, y los chaqueños clasificarán sólo ganando por dos o más tantos.

San Jorge llega al compromiso con la tranquilidad de haberse quedado el domingo con la victoria en Puerto Tirol, donde ganó 1-0 con un golazo de su máximo artillero, Antonio “Toni” Báez.

En el partido de ida de la llave el conjunto capitalino lució sólido atrás, a tal punto que Juventud no tuvo una situación clara de gol. En tanto que en ofensiva inquietó con los envíos aéreos y cada vez que “Toni” Báez tomó contacto con la pelota cerca del área.

Uno de los referentes de San Jorge, Guillermo Barreto, es consciente que no deben descuidarse. “Si bien tenemos una ventaja, tampoco es muy amplia; quedan todavía 90 minutos, así que no tenemos que relajarnos (…) el partido de vuelta seguramente va a ser mucho más difícil que el primero”, señaló en declaraciones periodísticas.

El delantero considera que la clave para el partido de esta tarde será repetir lo que hicieron bien el domingo. “Si volvemos a estar concentrados vamos a conseguir avanzar. Sabemos que falta un partido todavía, pero vamos a hacer lo posible para que eso pase”.

El técnico Walter Zacarías confirmó que San Jorge repetirá a los once que salieron a la cancha el domingo en el Chaco, por lo que formará con Brian Aranda; Federico Torres, Johan Báez, Guillermo Ledesma, José Monzón; Nahuel Galarza, Germán Martínez, Francisco Sosa Ugolini, Carlos Báez; Guillermo Barreto y Antonio Báez.

Juventud, por su parte, no tiene margen de error. Deberá venir a ganar a Corrientes, y por un margen superior a un gol. Los dirigidos por Ariel Ebel no mostraron su mejor cara en el juego de ida, ya que fueron endebles abajo y no tuvieron claridad en la ofensiva a pesar de contar con delanteros de peso, y su mejor valor terminó siendo el mediocampista central Mariano Villalba.

Para esta tarde no podrá contar con el segundo zaguero central Rodrigo Valdovinos, expulsado, a quien suplantará Ramón “Cambacho” Godoy. Además, el experimentado delantero Diego Núñez se sumará al “Negro” Núñez y “Sidra” Monzón en la ofensiva. “Nivi” entrará por Leonardo Gómez, bajando Gastón Brítez a la posición de lateral derecho.

El equipo chaqueño formaría entonces con Mathías Blanco; Brítez, Gonzalo Monzón, Godoy, Maximiliano Sedlisky; Bruno Prieto, Villalba, Nelson Sweifel o Paolo Padrón; Monzón, Cristian Núñez y Diego Núñez.

El ganador de la llave enfrentará en la tercera ronda eliminatoria a Defensores de San Roque, que dejó en el camino a Ferroviario.

(RP)