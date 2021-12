El río Paraná está en niveles críticos de bajante y seguirá en disminución

La bajante histórica del río Paraná es crítica y los niveles fluviales parecen no aumentar, sumado a la falta de lluvias y el calor, inciden fuertemente en la mala situación. En Corrientes, el valor oficial llegó a los 0,27 m a las 00 de ayer y al mediodía disminuyó a los 0,15.

El Paraná seguirá descendiendo acotadamente y puede llegar a estabilizarse en valores cercanos al cero, pero no más que eso. La falta de lluvia es un indicador importante y si continúa en términos de caudal podría disminuir hasta un 10% y en lecturas de escala hasta 10 centímetros por debajo del cero.

La advertencia la realizó el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, que especificó que no se estiman mejorías en la situación.

El funcionario indicó que el 28 de diciembre del año pasado la altura registrada en Corrientes llegaba a los 1,48. Un metro con 40 por encima del nivel que tenemos un año después. Aclaró además, que la situación en ese momento era más estable sobre todo porque la represa Yacyretá descargaba entre 8.000 y 8.500 centímetros cúbicos de agua y hoy está en los 6.000, considerando que la diferencia es notoria pero que a pesar de la situación no habría un agravamiento dentro de una o dos semanas.

“Tanto el río Paraná como en la alta cuenca como en el río Iguazú, como el río Paraguay son los grandes afluentes que aportan y cuya suma va de Corrientes siguiendo hacia territorio argentino, los tres están teniendo valores de caudal muy inferiores a los normales que en la caso de la alta cuenca del Paraná en Brasil se han reducido fuertemente porque no hay lluvias en una época del año que se supone que debe haber. Entre San Pablo y Brasilia, es la zona donde a esta altura del año se dan las más importantes, pero este mes no sucedió, no alcanzaron los valores normales y no pudieron recuperar las reservas”, indicó Borús a El Litoral.

Además, aseguró que por las restricciones internas de Brasil en el uso múltiple que le dan al agua hará que no se levanten los niveles ni siquiera de manera artificial. “Esto va a continuar siendo sumamente escaso, en este momento estamos teniendo un aporte entre el alto Paraná de Brasil y el río Iguazú de 5.500 centímetros cúbicos que es aproximadamente la tercera parte del caudal que deberíamos tener”, informó.

“Es una situación que para los grandes volúmenes de agua que se manejan en estos ríos es marcadamente inferior y lo peor es que no tiene síntomas de mejoras. Ni el pronóstico meteorológico ni la tendencia climática, está última será actualizada mañana (por hoy) en ambas situaciones en el corto y largo plazo no hay algo que indique que pueda cambiar en breve la situación. Todo el verano será así con una eventual recuperación alguna vez, pero en principio predominará la situación de aguas bajas”.

En ese sentido, indicó que después del 15 de enero puede haber una recuperación y en caso contrario podría ocurrir lo que sucedió en 1944, todo dependerá de las lluvias.

