Una adolescente murió en plena celebración de su fiesta de 15

Un hecho desgraciado conmocionó a los vecinos del partido de Escobar. Una joven murió a causa de una falla cardíaca en plena celebración de su fiesta de 15. El suceso ocurrió el último sábado en Ingeniero Maschwitz. Allí, una reconocida folclorista de la ciudad, Julieta Anahí Ilundain, perdió la vida pocos minutos después de haber ingresado al salón.

Según informaron los medios locales, la adolescente, que era embajadora de la Casa Cultural de Escobar, había ingresado a la fiesta y a los pocos minutos se disponía a recibir un arreglo floral por parte de su hermano, cuando se descompensó y cayó al suelo. Algunos de los invitados intentaron realizarle reanimación cardiopulmonar en el lugar y a los pocos minutos una ambulancia la trasladó a un centro de salud de Maschwitz, donde se confirmaría a las pocas horas la muerte a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El propio hermano de la joven, Jeremías Acosta, de 26 años, publicó días después una carta en Facebook donde expresó su dolor por lo ocurrido. “Te fuiste abrazándome y diciéndome ‘te amo’. Fue lo último que hiciste (...) Cuando todo se me hacía oscuro, vos me llenabas de luz con tu risa y un fuerte abrazo. Ahora ayudame a ser fuerte por mami y mi familia, porque yo quedo en tus manos. Cuando quieras, me avisás y me llevás con vos”, escribió el hermano.

“Te prometo que voy a estar con mami y mis hijos como vos querías. Un fuerte abrazo al cielo, vas a ser una líder de ángeles como lo eras acá (...) Te amo y siempre te voy a amar hasta el fin de mi vida, mi princesa. Te voy a extrañar hasta que te vea de nuevo, solo quiero dormir y que estés conmigo”, agregó en el escrito.

