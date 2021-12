Corrientes: detuvieron al hombre que prendió fuego a su pareja

La policía detuvo a Álvaro Villalva (33), quien tenía pedido de captura vigente por un intento de femicidio. Los efectivos lo detuvieron en plena costanera, cuando caminaba con su pareja, la misma mujer que lo denunció por golpearla y quemarla tras rociarla con alcohol.

El intento de femicidio se denunció el 18 de octubre de 2020, cuando en una casa del barrio Santa Rosa, la mujer denunció que Álvaro la había golpeado y rociado con alcohol. Pasó varias semanas internadas por las graves quemaduras.

Rosa, la madre de Estefania, la mujer que denunció a Álvaro, habló con María Mercedes Vázquez en radio Continental: "Estoy shockeado. La noticia me cayó muy mal. Yo no sabía nada. Se fue de casa y no me dijo nada".

"Nunca me dio su dirección. Seguía con tratamiento médico por las secuelas que le dejaron las quemaduras que le produjo Álvaro Villalva", se lamentó la madre de la mujer que había denunciado a su novio por golpearla y quemarla. Pero que retomó su relación amorosa con él.

Álvaro Villalba fue denunciado por golpear salvajemente a su pareja y prenderle fuego. Continuaba prófugo hasta que la policía lo detuvo.

Se conoció que el agresor ya tenía antecedentes de violencia de género, incluso pesaba sobre él una medida de restricción perimetral impuesta por una pareja anterior del hombre.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, en la ciudad de Corrientes podés llamar al teléfono 379-5015619 o a la línea 144, las 24 horas, los 365 días del año.