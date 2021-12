Emanuel Aguilar analiza mudarse de categoría ante cambios en el Superbike

El motociclista correntino Emanuel Aguilar (23 años) analiza el cambio de categoría ya que la Asociación Jefes de Equipo del Motociclismo de Velocidad (Ajemov), está próxima a eliminar las divisiones que corren en 600 cc. Se debe recordar que Aguilar es el actual subcampeón argentino del Super Sport 600 en el Superbike.

“Es muy prematuro. Se está hablando de eliminar los 600 cc pero nosotros no tenemos nada confirmado”, le comentó a El Litoral el joven motociclista. “En unos 15 días tendremos un panorama más claro. Inclusive no está confirmado el calendario. Se habla de comenzar en marzo”, agregó.

El martes pasado el portal especializado en deportes motores Carburando publicó en su página web una nota con Sergio Espejo presidente de Ajemov. Allí el dirigente daba cuenta de la decisión de eliminar la categoría mencionada.

“Lamentablemente, no tenemos un parque que haga que la categoría sea sostenible. Hay muy pocos pilotos, no así con la cantidad de motos, pero es una divisional que a nivel edad y costos no puede competir con la 1000cc. Antes hemos tenido grillas con 25 o 30 motos y para ese entonces, el Superbike era para gente de 35 o 40 años. Esta decisión que se tomó es una consecuencia de un problema que venimos acarreando hace varias temporadas.

Hubo gente que insistió durante mucho tiempo para bajar la edad de la categoría 1000cc, lo cual hizo que a muchos pilotos de 600cc les conviniera migrar de divisional, porque si bien el costo de adquirir la moto es elevado, el mantenimiento no es tan elevado como el 600cc”, aseguró.

En caso de que la decisión prospere Emanuel Aguilar deberá cambiar de categoría. “Lo mas probable es que vayamos a la 1000 cc. Eso dependerá del presupuesto con el que contemos. La motociclista con la que contamos ya no nos sirve. También podemos bajar a los 300 cc”, adelantó el motociclista.

Además el dirigente nacional apuntó: “El hecho de que en el Supebike Argentino no haya 600cc, le va a permitir a certámenes provinciales nutrirse de protagonistas que quieran seguir en esa cilindrada.

En el nacional, para todos aquellos de 600 que suban al 1000, el cual es un paso difícil, se va a hacer una categoría la cual estamos evaluando el nombre. Hasta la última fecha, estaba el Superbike 1000cc y el Súper Stock 1000, pero en 2022 se creará una divisional intermedia entre esas dos y va a tener el mismo reglamento que el SBK, pero será como un paso inferior para que los pilotos se vayan formando. Esas tres categorías van a tener una grilla conjunta, pero con podios por separado”, expresó Espejo.

Calendario

En otro tramo de la nota, Espejo comentó: “Hablando con la gerencia de AutoSport nos enteramos que el campeonato 2022 va a tener ocho fechas, que los eventos serán sábado y domingo, que comenzaremos en marzo y concluiremos en octubre, teniendo una fecha por mes, ya que a partir de noviembre está el Mundial de fútbol y no podemos hacer nada”, indicó.