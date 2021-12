Ordenaron allanamientos por el video donde se habló de “Gestapo”

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó ayer una serie de allanamientos en domicilios vinculados a media docena de exfuncionarios de la AFI y del gobierno de María Eugenia Vidal que aparecen en el video presentado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, habla de crear “una Gestapo” para armar causas judiciales.

Los procedimientos están a cargo de la Gendarmería. Hay seis allanamientos en domicilios u oficinas vinculadas a los ex funcionarios. También hay un procedimiento en curso en el Senado de la provincia de Buenos Aires y otro en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal, donde tuvo lugar la reunión en 2017.

Los ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal allanados son Marcelo Villegas, el ex ministro de Trabajo bonaerense; Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia provincial; y Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura. También se allanan domicilios vinculados a ex funcionarios de la AFI presentes en el encuentro: Juan Sebastián De Stefano y Darío Biorsi. “Se priorizaron dependencias públicas o domicilios profesionales”, dijo una fuente de la investigación.

El juez Kreplak ordenó secuestrar computadoras, teléfonos y papeles vinculados con el hecho denunciado.

Al mismo tiempo, el magistrado ordenó un procedimiento en el Senado de la provincia de Buenos Aires, por la participación del senador provincial Juan Manuel Allan, en el despacho del intendente de La Plata Julio Garro, en la sede porteña del Banco Provincia y en la casa matriz de La Plata.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo había impulsado la denuncia de la AFI por la supuesta persecución a Juan Pablo “Pata” Medina. En el requerimiento de instrucción, la fiscal solo imputó a Marcelo Villegas, pero también pidió identificar al resto de las personas que participaron del encuentro.

La causa arrancó el lunes cuando la AFI presentó una denuncia y el video en el que aparecen ex funcionarios provinciales, de la AFI, y también algunos empresarios de la construcción de La Plata. Según la denuncia, el encuentro en el Banco Provincia, el 15 de junio de 2017, habría sido para armar causas contra el sindicalista de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Juan Pablo “El Pata” Medina.

Según la titular de la AFI, Cristina Caamaño, el video que motivó la denuncia se descubrió el 23 de diciembre mientras se realizaban “tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.

En las imágenes se escucha al exministro de Trabajo hablando de una “Gestapo”: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios lo haría. Ahora: las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea”.

Y destaca: “Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás. En segundo lugar, tenemos que hacer que esas declaraciones individuales lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas (inaudible), una que es que prácticamente desapercibida que lo oficien al Ministerio de Trabajo para saber yo que sé de todo esto y que información tengo ahí es donde vale las notas de ustedes”.

Además, ayer se presentó en el juzgado de La Plata el abogado del “Pata” Medina, César Albarracín, quien pidió ser querellante en el expediente.

