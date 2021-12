El llamativo mensaje de María Becerra que preocupó a sus fans

Para celebrar sus logros y lograr tener un poco de descanso entre tanta rutina, Maria Becerra voló a México junto a toda su familia para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

En el paradisiaco destino también se encuentra su expareja Rusherkingya que ambos habían planeado, antes de que ella se enterara que le era infiel, el viaje juntos. De hecho, en las redes sociales comenzó a especularse sobre una posible reconciliación entre los jóvenes debido a que comparten en Instagram posteos muy similares.

Sin embargo, sus publicaciones en el mismo lugar y a la misma hora no es lo único que llama la atención de sus fanáticos. Este jueves, María escribió un alarmante mensaje en su cuenta oficial de Twitter y causó preocupación en sus millones de seguidores.

Desde la Riviera Maya, escribió sobre su salud: "Qué feo despertarse con ataques de ansiedad".La revelación de la compositora recibió más de cuatro mil retweets y cientos de comentarios.

"Sé lo horrible que debe sentirse y mucho más si estás vacacionando para despejarte, espero que estés mejorando de a poco"; "Te mando ánimos"; "Queremos verte feliz y no triste"; "Es horrible, pero tenés que estar tranquila"; fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la red social. Aunque otros, con intenciones de ser graciosos, aseguraron que su ex es el culpable: "Por su culpa está así"; "Y como para no levantarse así, si tenés al pibe que te engañó al lado".

