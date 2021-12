Agradecimiento por la predisposición de la ministra de Educación provincial

El docente correntino, Nahuel Hollman, agradeció a la ministra de Educación, Praxédes López e indicó que la predisposición y el gesto que tuvo fue un hecho importante y espera poder trabajar en conjunto para crecer.

“La ministra me felicitó, me agradeció por lo que hago por la escuela, por los alumnos, por dar el ejemplo y por dejar a Corrientes en un lugar importante. Se ofreció para lo que necesitáramos y me dijo que cuente con el Ministerio. No hablamos de algo específico porque estamos cercanos a las fiestas, pero sí tendremos un nuevo encuentro el año que viene y vamos a trabajar viendo dónde podemos aportar y crecer. Creo que la reunión fue muy positiva”, indicó el profesor.

Por su parte, indicó que hubo algunos puntos que fueron importantes en su encuentro con la funcionaria. “Primero me llamó personalmente, eso fue para mí un gran gesto y que me haya invitado a su despacho fue importante. No solo hablamos de mi premio, sino que hablamos de educación, de lo que falta por hacer, de lo bueno que sería aportar a ese cambio y a la necesidad de cómo podemos trabajar en las tecnologías e incluirla en los salones y escuelas, me pareció espectacular”, aseguró y dijo “estuvimos más de una hora hablando, creo que con la nueva ministra estaremos bien”.

Además, comentó que habló con José Antonio “Pocho” Romero Feris y aseguró que se puso a disposición para lo que necesite. “En febrero nos vamos a juntar a ver las necesidades que tengo para lo que hace falta para la escuela”.