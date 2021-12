Flexibilizaron el paso fronterizo con Brasil

El tránsito vecinal fronterizo quedó completamente habilitado entre Uruguayana y Paso de los Libres, luego de la venia de la ciudad brasileña. Sin embargo, para los ciudadanos que provienen de un radio mayor a 50 kilómetros las exigencias son mayores.

La directora Ejecutiva del Hospital Regional San José, Lina Altamira, explicó que para el tránsito entre los residentes de Uruguayana y Paso de los Libres es necesario contar con el carnet de vacunación covid-19 completo y un antígeno con hasta 24 horas de anterioridad. Agregó que a quienes continúan de viaje sin quedarse en la ciudad fronteriza, se les solicita un seguro de coronavirus.

Por su parte, el Gobierno de la Nación especificó que el paso está abierto para cargas y como corredor seguro para ingreso de turismo. Además, pueden ingresar a Brasil quienes viven en Paso de los Libres.

Recurrente

Mientras que los pasos fronterizos Puerto Alvear - Itaquí y Santo Tomé – Sao Borja solo están abiertos para el transporte de cargas.

Altamira especificó, en diálogo con la Radio Nacional de Paso de los Libres, que los libreños pueden permanecer hasta tres días en Uruguayana, y los uruguayanenses hasta 72 horas en este territorio.

Según la médica, el tránsito vecinal es cada vez más recurrente y que incluso hay ciudadanos que pasan por la frontera varias veces al día.

Restricciones

Altamira aclaró que la provincia de Corrientes dejó de contribuir con hisopados gratuitos para detectar coronavirus. Es decir, los viajantes deben llegar a la frontera con el antígeno o PCR realizado anteriormente.

De todos modos, el último informe de la Dirección de Asuntos Internacionales indica que los argentinos pueden ingresar a Brasil por vía aérea o marítima cumpliendo los requisitos de ingreso.

Por la frontera terrestre, no pueden ingresar extranjeros/argentinos no residentes. Los turistas argentinos/extranjeros no pueden ingresar a Brasil por vía terrestre, insistió el Consulado General de Brasil en Buenos Aires.

(IB)