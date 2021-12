Se profundiza la tensión en el bloque radical de Diputados

La amenaza de Evolución Radical, que lidera Martín Lousteau, de una ruptura en el bloque radical de la Cámara de Diputados si no se reconoce el posicionamiento de ese sector dentro del bloque de la UCR, podría concretarse el lunes próximo, si el espacio encabezado por Mario Negri insiste en mantenerse al frente de esa bancada y, al mismo tiempo, en la conducción del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC).

Si bien las conversaciones para evitar una eventual ruptura entre los diputados que respaldan la continuidad de Mario Negri y los que destacan la necesidad de renovar las autoridades el bloque, encabezados por el porteño Emiliano Yacobitti, continuarán en las próximas horas, ambos sectores no descartan que finalmente el conflicto termine en ruptura.

De todos modos, la definición formal sobre la continuidad o no de Negri en la presidencia del bloque de la UCR se concretará el próximo lunes 6 a las 18, en un encuentro al que, hasta el momento, el sector de Yacobitti no fue invitado. En declaraciones a Télam, Yacobitti, aseguró que “lo único que no se puede romper” es el interbloque de JxC aunque relativizó por el momento la posibilidad de alejarse del bloque radical para conformar una bancada propia.

“Trataremos de no hacerlo”, aseguró Yacobitti en declaraciones a Télam, al ser consultado sobre los rumores que indicaban el alejamiento de ese espacio del bloque radical, tras fracasar este jueves un primer intento de acercar posiciones entre referentes de Evolución Radical y los allegados a Negri.

Sin embargo, aclaró que “estamos tratando de no hacerlo pero necesitamos mostrar que escuchamos a la gente”, tras el resultado de las últimas elecciones legislativas.

(HM)