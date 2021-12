Caspalá, ejemplo de turismo rural

La Organización Mundial de Turismo (OMT) otorgó un premio al pueblo de Caspalá, provincia de Jujuy, durante la 24° Asamblea General desarrollada en Madrid, España. La distinción reconoce a 44 pueblos que son ejemplos notables de destinos de turismo rural con valores culturales y naturales que preservan y promueven los productos y estilos de vida rurales y comunitarios.

“Nos llena de alegría este reconocimiento tan importante. Seguimos trabajando para promover el desarrollo de territorios y comunidades a partir de sus valores naturales, con respeto por la autenticidad sociocultural, los valores tradicionales de cada región, su biodiversidad y sus ambientes naturales”, aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens. “Estamos muy contentos de poder mostrar al mundo nuestras costumbres y nuestro patrimonio cultural, ancestral y milenario”, agregó Natividad Apaza, comisionado municipal de la localidad.

Caspalá se ubica en el departamento de Valle Grande, 10 kilómetros al oeste de Santa Ana y a 240 de San Salvador de Jujuy. Está a 3100 m.s.n.m y cuenta con relieve montañoso. Este reconocimiento le permitirá obtener el Sello Best Tourism Villages, participar en el Programa de Mejoramiento Best Tourism Villages y formar parte de la Red de Best Tourism Villages.

Entre sus atractivos principales se encuentran: La Iglesia Santa Rosa de Lima, capilla construida en la década de 1840 por don Tomás Coronel, sus campanas de bronce fueron traídas de Perú al igual que la imagen de la patrona del pueblo, cada 30 de agosto Caspalá celebra su fiesta patronal.

Si visitan Caspalá son circuitos obligados: el Antigüito, con sus construcciones antiguas de barro y piedras y Pueblo viejo, ambos sitios arqueológicos de gran valor. Desde este mágico pueblo se puede realizar una travesía visitando los imponentes Camino del Inca y Serranía de Hornocal.

El Ministerio de Turismo y Deportes articuló con todas las provincias del país para que participen de la propuesta. Se presentaron localidades que cumplen con un máximo de 15 mil habitantes, situadas en paisajes vinculados a la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y que comparten los valores y el estilo de vida de la comunidad.

A la hora de otorgar el premio, la OMT evaluó parámetros como recursos naturales y culturales, potencial y desarrollo turístico, su integración de la cadena de valor. salud y seguridad, gobernanza y priorización del turismo, infraestructura y conectividad y sostenibilidad económica, social y ambiental, entre otros.