Segundo puente Chaco-Corrientes

—El gobernador Jorge Capitanich anunció hace pocos días que en marzo de 2022 podrían iniciarse una serie de licitaciones para empezar ya con la construcción de esta obra.

—Es una obra muy importante. Es uno de los 4 puentes más importantes que tiene en este momento en vista del Gobierno Nacional para que se concrete. Se están buscando los fondos internacionales para el financiamiento y a partir de que esto se concrete vamos a poder avanzar y efectivamente, tal como dice el gobernador, la idea es que en los primeros meses del año que viene empecemos con la apertura de las licitaciones para que la obra se pueda concretar lo antes posible. Es uno de los cuatro puentes prioritarios en este momento en obras públicas de Nación para apoyar a Chaco y Corrientes.

Apertura de fronteras

—¿Hay alguna fecha tentativa para la apertura de la frontera con el Paraguay?

—Se está trabajando mucho en eso, pero yo no quiero dar fechas precisas para que después la realidad me desmienta. Lo único que puedo decir es que se está trabajando en eso. En el caso de Formosa en particular hay requisitos para la apertura de fronteras que tiene que ver con el tránsito vecinal y con el corredor sanitario seguro.

Paraguay limita con Brasil, y a Brasilia ha llegado la variante africana con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes para cuidar lo que hemos conseguido hasta ahora en la Argentina. La situación de Misiones es todavía más complicada que la de Formosa.