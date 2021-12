La contundente respuesta de Mica Tinelli a una seguidora que la criticó

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Mica Tinelli publica contenido diariamente y no se queda callada cuando recibe críticas. Esta no fue la expeción y decidió exponer la tensa charla que mantuvo con una usuaria que criticó su rostro. La mayor de las hijas del conductor de ShowMatch compartió su indignación por la gran cantidad de haters que existen en el mundo virtual y agradeció las muestras de cariño que le hacen llegar para contrarrestar los aspectivos negativos de las redes sociales.

El lunes la diseñadora fue a la peluquería para hacerse un tratamiento capilar y grabó el paso a paso en sus stories. Una seguidora le respondió uno de los videos donde se la vio en primer plano y le escribió un agresivo mensaje: “Te deformaste la cara, esos labios... Eras una mina tan linda al natural, no entiendo por qué tu papá no te aconseja”. Amable y sin caer en el enojo, Mica le contestó: “Yo amo como tengo mi cara, y mis labios los amo”.

No conforme con su respuesta, la usuaria volvió a contradecirla, y de nuevo mencionó a Marcelo Tinelli: “Si de él sale la plata. Además, se ve que estás al ped... porque respondés al toque”. En la siguiente captura se aprecia que la hermana de Candelaria le pidió: “Pero no me sigas agrediendo”; y la usuaria contraatacó diciéndole que se callara. “Sí, vos, decítelo a vos misma, silencio. A nadie le importa lo que me digas”, le aconsejó Mica.

“Andá a sacarte el maquillaje que te consume el poco cerebro que tenés”, con esa frase culminó la repudiable catarata de críticas. Sobre las fotos del diálogo, la hija de Soledad Aquino cuestionó: “¿Hasta cuándo hay que fumarse a personas así? ¡Madre mía!”. Después habló en primera persona en un video modo selfie para contarles más detalles a sus seguidores: “Si viesen como terminó esa charla con esta mujer... Primero se enojó porque para ella yo estaba al pedo por responderle, y sí a veces leo”.

“Tengo un montón de seguidores que amo y les respondo, hablo con ellos todos los días. Yo respondo toda la buena onda que me llega, estoy encariñada con la mayoría de ustedes, y de repente me llega un mensaje como el de esta persona que me escribió, y no...”, agregó. “Me terminó callando ella, me ponía ‘shhh, no me hablés más’. No, dios. Hay que reírse, porque uno sabe si de repente te termina dando risa o lástima, así recibo una cantidad que no se imaginan”, explicó. Y remató: “Obvio que un montón de lindos y trato de contestar todo lo más que puedo, pero me llega uno de estos y no puedo no compartirlo porque a esta gente hay que exponerla, justamente, para que vean lo porquería que son”.

“Seguiré exponiendolos porque los mensajes lindos me los guardo en mi corazón”, sentenció. El cruce virtual llega a penas una semana después de haber recibido críticas por contar un porblema doméstico y manifestar su preocupación. “Se empezó a inundar mi casa, tuvieron que sacar el inodoro, y lo único por lo que estoy sufriendo en este momento es por este piso. Ayer logramos secar todo, pero yo no sé si este piso después no...(se daña)”, había contado en sus historias. En ese momento otra seguidora le reclamó: “Salí de tu burbuja. Qué indignante ver que te preocupa eso cuando hay gente que vive en condiciones realmente precarias”.

Lejos de dejarlo pasar, se descargó en sus stories con una captura de la crítica y un descargo: “¿Ustedes piensan que yo eso no lo sé? ¿Me ven cara de tarada? Estaba contando algo que pasó en mi casa porque son mis redes y pongo lo que se me canta. Obviamente que pasan dos millones de cosas peores en el mundo. No entiendo cómo hay gente extrema que piensa esta pelotudez. Como si yo fuese así”, escribió en mayúsculas.

Infobae