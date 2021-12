Tini Stoessel reveló cómo encaró a L-Gante para su tema "Bar"

Tini Stoessel y L-Gante están en un gran momento de su carrera artística tras el lanzamiento de su tema musical " Bar" y muchos se mostraron curiosos sobre la forma en la que los cantantes coordinaron la colaboración.

De visita en el ciclo de Germán Paoloski, "No es tan tarde", la creadora de "Fresa" detalló cómo fue el proceso artístico para alcanzar la melodía de la canción: “Nos metimos en el estudio, ya habían trabajado un poco en el beat, era un beat más cumbiero pero con un poco de reggaeton. " Bar" es un poco más oscuro que "Mienteme" por ejemplo. Y dije mi dulzura también al cantar, con esa oscuridad que tiene el beat y esa fuerza, quedaría muy bien con una voz como la de L-Gante”.

Entonces, la ex pareja de Sebastián Yatra confesó que fue súper directa con el cantante de "Cumbia 420": “Le dije, ‘Hola, ¿me pasas tu Whatsapp? Es medio una locura pero tengo una canción para que hagamos juntos’. Y me respondió, ‘De una’".

Tini se mostró sorprendida por la pasión y entusiasmo del joven de 21 años: “El pibe se metió enseguida a grabar y casi que todos los días me mandaba audios escuchando con sus amigos en la casa la canción, con no sé cuánta gente, y yo dije: ‘esta canción se filtra mañana’. No sé cómo ese tema no se filtró. Y estaba fanático todos los días preguntándome ‘¿Cuándo lo sacamos?’”.

Finalmente, Stoessel, que hace pocos días también confirmó que hará una colaboración con Lali Espósito reflexionó sobre la garra que le puso L-Gante en su colaboración, lo cual fue una gran fuente de apoyo para que la canción pudiese ser lanzada: "Fue también tanta su pasión por el tema que eso me alimentó mucho la seguridad de salir con el tema".

Diario Show