Fuertes críticas del ministro Soria tras una reunión con la Corte

Los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia mantuvieron una breve reunión con el ministro de Justicia, Martín Soria, la primera desde que el funcionario asumió su cargo hace ocho meses.

El funcionario llegó pasadas las 10 de la mañana. El encuentro, que duró media hora, se realizó en el cuarto piso del Palacio de Justicia, en el Salón de los Embajadores, con la presencia de los cuatro integrantes del máximo tribunal: su presidente, Horacio Rosatti, el vice Carlos Rosenkrantz, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Si bien la reunión tuvo carácter protocolar, estaba previsto que se abordara la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Desde el Gobierno explicaron que Soria fue enviado al encuentro con el objetivo de restablecer el diálogo institucional.

De todos modos, entre los ministros de la Corte persistía el recelo y la desconfianza por el alto perfil crítico que mantiene el funcionario, con los jueces en general y con la Corte Suprema en particular. De hecho, la semana pasada organizó un seminario en la ex Esma sobre lawfare, donde no faltaron las descalificaciones a los magistrados que investigaron a exfuncionarios kirchneristas por hechos de corrupción.

Minutos después de abandonar el Palacio de Justicia, Soria hizo un breve y duro resumen de la charla: “Mantuve una reunión con la Corte Suprema. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

“La propia Corte tiene una crisis de funcionamiento que atenta contra su legitimidad. Necesitamos una justicia ágil, que trabaje de cara a la gente. Una justicia que se ocupe de los problemas que les preocupan a todos los argentinos”, concluyó.

Un comunicado publicado en la página oficial del Gobierno sumó detalles, como el haber dialogado sobre la señalada “mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia”, indicaron.