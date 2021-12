River: D’Onofrio y Brito apuestan a la continuidad de Gallardo

Rodolfo D’Onofrio, actual presidente de River, y Jorge Brito, elegido el sábado pasado en las elecciones que se realizaron en el club, coincidieron ayer en que Marcelo Gallardo es “el plan A” y que apuestan por su continuidad, mientras el técnico medita su decisión.

“El único plan es el A y se llama Marcelo Gallardo. En enero me imagino a Gallardo en la pretemporada. La decisión es suya. Es algo personal. Gallardo siempre actuó de frente y con honestidad. Ya nos comunicará la decisión”, dijo D’Onofrio en el Sum del estadio Monumental durante la presentación del balance de su gestión de ocho años.

Por su parte, Brito expresó lo siguiente: “Estamos trabajando para que sea posible. Entramos en el campo de la decisión de Gallardo. Él sabrá cuándo será el momento de comunicarlo”.

Y agregó: “Nosotros tenemos que coordinar el trabajo y cómo vamos a encarar el año que viene, pero la decisión la tiene él”.

D'Onofrio descartó que Gallardo haga un anuncio el próximo jueves cuando los hinchas de River se den cita en el Monumental para celebrar el tercer aniversario del triunfo 3-1 ante Boca en Madrid por la final de la Copa Libertadores 2018.

“El jueves está hecho para festejar, para que nadie anuncie nada”, aseguró D’Onofrio, serio y firme.

Brito señaló que si la decisión de Gallardo es no renovar el contrato, el club Millonario buscará un entrenador que represente “la filosofía de River”.

Enseguida, D'Onofrio tomó el micrófono y acotó: “Y Gallardo representa la filosofía River, pero aguanten un poco, la decisión será por el cariño que tiene con River”.

Ponzio: “Seguir ligado”

El mediocampista, Leonardo Ponzio, quien fue reconocido ayer como Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires dijo: “Siento que no me voy a ir nunca de acá” (por River), no descartando seguir ligado a la institución.