Wanda Nara sorprendió al aire a Zaira y habló de todo: el sexo con Icardi, la nota de la China Suárez, su cercanía con Antonela

Por estos días Zaira Nara está reemplazando a Florencia Peña durante su breve ausencia en Flor de equipo, el ciclo que se transmite cada mediodía por la pantalla de Telefe. De manera inesperada, Wanda Nara habló por videollamada desde París con su hermana, quien conducía en vivo el programa mientras mostraba en la cámara su teléfono. En una conversación sin filtros y con la dinámica instantánea del directo, la mediática se animó a responder todas las preguntas de los panelistas.

La empresaria viajaba por las calles de la capital francesa cuando decidió responder el llamado de Zaira. Los primeros minutos la charla se centró en las actividades familiares, y Mauro Icardi estuvo al volante en todo momento, junto a sus hijas, Isabella y Francesca en los asientos de atrás. Wanda se mantuvo en primer plano y también mostró a las pequeñas: “Vamos a festejar de nuevo el cumple de Isi, que fue hace dos meses”.

En ese momento tomó la palabra la más pequeña de la familia y aclaró el motivo de su doble celebración de cumpleaños: “Los nenes estaban con Maxi (López) y no pudieron estar en mi fiesta, por eso ahora de nuevo lo voy a hacer”. Enternecida, su tía reconoció que se derrite cada vez que habla por teléfono con la menor de los hijos de su hermana: “Me llaman diez veces seguidas, Wanda le dio un teléfono y me clava diez llamadas perdidas de golpe. Decile que me llame después a la tarde y me pase fotos”.

La palabra de Wanda Nara sobre la entrevista de La China Suárez

Luego no pudo evadir las consultas sobre la entrevista que le brindó La China Suárez a Alejandro Fantino, y Wanda no tuvo problema en responder la consulta sobre su impresión al respecto: “Me llegaron pedacitos muy esporádicos, no tengo nada para decir, cada uno dice lo que quiere. Yo fui sincera con todo lo que dije, y dije demasiado, porque podía haber obviado detalles. Tengo muy buena relación con Susana y con la producción del canal”.

“Ella me preguntó todo y le respondí con sinceridad, después cada uno que diga lo que quiera. Yo no puedo decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es políticamente correcto, jamás lo podría hacer. Los demás no sé, pero a mí me caracteriza la verdad”, agregó. Sin vueltas, también contestó otra picante pregunta de Nancy Pazos, quien quiso saber si la vida sexual del matrimonio había mejorado después de la escandalosa crisis pública que atravesaron: “No, siempre tuvimos buena vida sexual, nunca me mejoró nada”.

También se animó a confesar qué fue lo que más le molestó de todos los dichos que envolvieron a la pareja: “Lo que más me duele es digan que que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que a mí me chupa un huevo la plata”. Y reveló un detalle desconocido sobre el clima de tensión que se vivió en su casa: “Lo que único que me importa es la felicidad de mis hijos; y los hijos son tan sabios que mi hija más chiquita vio que la familia no estaba bien y esperó dos meses para festejar su cumpleaños con sus hermanos”.

“Mujeres hay un millón y siempre van a haber estas situaciones, pueden pasar o no, pero la familia es lo más importante. Yo si insisto y apuesto a la familia es porque del otro lado también tengo una persona que apuesta a la familia. Podría vivir tranquilamente de mi trabajo, estando con un hombre o estado sola. Yo no obligo a nadie, y si estoy con él es por amor y por la familia”.

Su relación con Antonela Roccuzzo

Luego de algunas versiones que indicaban que su vínculo con Antonela Roccuzo era distante, Wanda no dudó en elogiar a la esposa de Lionel Messi y se mostró feliz por su mudanza a la capital francesa: “Recontra buena onda, me cayó super bien, es una mina increíble; el ultimo mensaje de WhatsApp es de ella, es la relacion de dos madres argentinas viviendo en París, nos mandamos cosas las dos y formamos una linda relación”.

“Tenemos buena relación con los otros jugadores y sus esposas. Si bien Mauro tiene propuestas en otros clubes del mundo seguro nos quedemos acá porque tenemos un grupo bien grande, nos juntamos muchos, hacemos cumpleañaos d e los nenes y vamos todos. Queremos que los nenes sientan que tienen a sus amiguitos y que se sientan cómodos con esta familia que armamos todos con estas otras familias”, completó.

El enojo de Zaira Nara con Mauro Icardi

Durante la charla Zaira confesó que durante videollamada fue la primera vez que le dirigió la palabra al delantero del PSG desde que se desató el escándalo. Cabe recordar que circuló la versión de que el marido de la menor de las hermanas Nara, Jakob Von Plessen, había sido el “cómplice” de Icardi la noche que se encontró con Suárez en un hotel de París. “Quiero que Zai vuelva al grupo familiar, eso me gustaría mucho”, reveló Wanda, luego de confirmar que su hermana había abandonado el grupo administrado por Icardi donde solían intercambiar mensajes las dos parejas.

“¿Llenó los formularios? Le pasé siete formularios para que complete con los datos de los chicos, le dije que los tiene que llenar él”, respondió sin filtro la conductora, luego de aclarar que le asignó la tarea a modo de castigo por el sufrimiento que le causó a su hermana. En un intento por poner paños fríos la empresaria desvío la charla hacia el humor: “No conozco una tía que vea a sus sobrinos después de tanto tiempo, que viven en otro país y mande a todos a la colonia, una colonia pupila prácticamente”.

Entre risas, Zaira se sinceró: “Son siete niños, son muchos, y Wanda se arma mil actividades, así que yo los voy a llevar al club donde voy yo pero también los voy a anotar en la colonia”. Sin dar por culminado el tema sobre el tenso vínculo de la conductora y el futbolista, la empresaria recalcó: “La relación de Mauro y Zaira siempre fue medio conflictiva; Mauro le critica los looks”. En este punto Nancy Pazos volvió a intervenir con una picante apreciación: “Los que sí se llevan bien parece que son los cuñados”.

Cuando volvieron a tocar el tema de la Navidad que pasarán con su numerosa familia unida, la panelista lanzó una ironía: “Mira si les falta hielo y quieren los cuñados salir a comprar...”. Sin filtro, Zaira zanjó el tema con una advertencia para ambos: “Mirá, mejor que no vuelva si se va”.

