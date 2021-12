Zaira Nara confesó que sigue enojada con Mauro Icardi

Durante su reemplazo como conductora en Flor de Equipo (Telefe), Zaira Nara habló en vivo a través de una videollamada con Wanda Nara, mientras Mauro Icardi iba al volante y sus dos hijas, Isabella y Francesca, viajaban en el asiento trasero. En su anteúltimo día al frente del programa que originalmente conduce Florencia Peña, la modelo sorprendió a todos con la charla en directo con su hermana desde París. En todo momento estuvo presente la tensión cada vez que nombró al delantero del PSG, quien no apareció en cámara en ningún momento, ni tampoco saludó a su cuñada.

Todo parecía indicar que se trataría de un llamado sin éxito, pero después de dos intentos fallidos, la empresaria respondió y mostró su rostro en primer plano. Después de saludarla, Zaira chicaneó al futbolista: “Hola Mau, si querés que te perdone hablás por primera vez acá”. Así dejó entrever que todavía están lejos de limarse las asperezas que surgieron cuando la menor de las Nara quedó envuelta en una versión que señalaba a su marido, Jakob Von Plessen, como el cómplice de Icardi para concretar su encuentro con Eugenia La China Suárez.

“¿Es la primera vez que le dirigís la palabra?”, le consultó la panelista Nancy Pazos. Evasiva, la modelo respondió: “Es la primera vez que le hablo, aunque estoy hablando con Wanda, no con él”. Luego se animó a dar más detalles de la tarea que le encargó a modo de “castigo” para que vaya recuperando su confianza poco a poco. “Tiene que llenar seis formularios, se lo pedí a él, ¿los llenó? Tiene que poner todos los datos, fechas de nacimiento de los chicos, todo”.

En un intento por poner paños fríos la empresaria desvío la charla hacia el humor: “No conozco una tía que vea a sus sobrinos después de tanto tiempo, que viven en otro país y mande a todos a la colonia, una colonia pupila prácticamente”. Entre risas, Zaira se sinceró: “Son siete niños, son muchos, y Wanda se arma 400 actividades, así que yo los voy a llevar al club donde voy yo, pero también los voy a anotar en la colonia”. De vuelta al conflicto, Wanda recriminó el vínculo de su hermana y su marido: “La relación de Mauro y Zaira siempre fue muy crítica; Mauro notó un look medio extraño y se lo criticó”.

La madre de Malaika y Viggo asumió que también suele criticar al jugador de fútbol, pero destacó que mantenían buena relación antes del conflicto. “Hasta lo he defendido cuando se fue de gaucho a Louis Vuitton, imagináte”, remarcó. Pazos volvió a tomar la palabra y lanzó una indirecta letal: “Los que sí se llevan bien parece que son los cuñados, digo, usan la misma boina, les gusta el campo, tienen cosas en común”.

“Lo único que yo quisiera es que Zaira vuelva al chat donde estábamos con Jaco, Mauro, ella y yo, porque el problema es que tiró la bomba y se fue”, reveló Wanda. Sin pruritos, la modelo reconoció: “Yo me fui a la m... yo soy así, a mí las cosas me llevan un proceso”. Cuando los panelistas le preguntaron si estaba enojada con Icardi, Zaira aclaró que no, y explicó que intenta tomarse con humor las repercusiones en torno a la crisis matrimonial de su hermana, pero no ocurrió lo mismo cuando aseguraron que está “dolida”. En ese caso optó por el silencio y algunas muecas de incomodidad frente a cámara.

En toda la charla el delantero del PSG se mantuvo concentrado en el volante y no habló en ningún momento. En este sentido, Marcelo Polino le insistió a la conductora para que haga las paces con el futbolista por ser vísperas festivas donde se incentiva la unión familiar, y Zaira se mantuvo firme en su postura sobre el grupo de WhatsApp. “Me tienen que invitar y no sé si acepto. Es Mauro el administrador. Si yo no hice nada malo, ¿cómo no me van a aceptar? Y lo de arreglarme en público no”, sentenció.

“Necesito que Navidad llegue dentro de dos meses. No sé si estoy preparada”, continuó. Pazos intervino nuevamente y lanzó una ironía: “Mira si les falta hielo y quieren los cuñados salir a comprar...”. Sin filtro, Zaira zanjó el tema con una advertencia para ambos: “Mirá, mejor que no vuelva si se va”. Sobre el final también criticó a Icardi por su manera de manejar: “Mauro, ¿podés frenar un poco? ¿Tan apurado estás?”. Una vez más, no obtuvo contestación, y Wanda justificó su ansiedad por llegar al festejo del cumpleaños de uno de sus hijos.

Infobae