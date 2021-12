Conflicto de la yerba: la Provincia busca consensos

La representante del Gobierno de la Provincia en el Directorio del Inym, Mariel Gabur, explicó la postura del Gobierno de Corrientes sobre la judicialización de la Resolución 170/21, a partir de un recurso de amparo presentado por una empresa misionera en un juzgado de Paso de los Libres. Aseguró que no se buscan conflictos, sino consensos.

En diálogo con el programa FM Universo 106.1 de Apóstoles, señaló que “la Resolución 170 salió de una manera intempestiva, inconsulta y sin respetar la forma establecida por la misma Ley del Inym. Esto planteó el Gobierno de Corrientes a través del recurso administrativo que presentó oportunamente”. También habló sobre el precio, y el pedido del Gobernador Gustavo Valdés de consensuar, para no perjudicar a ningún actor de la yerba mate.

Explicó además que “lo que dijimos en ese entonces es si no tenemos en este momento los datos precisos para establecer la resolución sobre lo que será la limitación, nosotros pedimos que los datos estén disponibles para tomar una decisión consensuada o, por lo menos, proponer algún tipo de medida para no violar derechos constitucionales de terceros. No se nos escuchó, la medida salió sin que pudiéramos presentar alguna propuesta del Gobierno de Corrientes”.

“El otro defecto que tenía es el aspecto formal, ya que la resolución debía salir en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura de Nación, o devenido en Ministerio de Agricultura. No salió así; por lo tanto, luego logró la convalidación”, precisó.

Luego se refirió a la presentación efectuada por la empresa yerbatera de Apóstoles: “Es la presentación de un particular ante un Juzgado Federal con asiento en la provincia de Corrientes. Nosotros entendemos como provincia la independencia absoluta y total de los poderes. Nosotros somos Poder Ejecutivo, y la decisión del juez, que entiendo yo fue ajustada a derecho, es una decisión que la tomó en la esfera de su competencia, en la jurisdicción que sí le corresponde, porque por ahí escuché decir que a lo mejor por el apremio y el descontento, pero desde la ignorancia, que el juez no es competente. Vamos a tener que tener que entender que el juez de Paso de los Libres es el juez federal competente de la totalidad de los suelos rojos de Corrientes. Entonces, hablar de competencia o incompetencia es un tema que hay que discutirlo en el ámbito judicial, pero más allá de salir a hablar de por qué en Paso de los Libres no hay una planta de yerba, el juez no es competente. Por ejemplo, en Colonia Liebig, es desconocer la jurisdicción del juez”.

Consensos

Gabur expresó que “esto generó algún tipo de opinión de uno u otro lado, pero quiero dejar aclarado de que no hay ningún ánimo de discutir, hay un mandato expreso del gobernador Gustavo Valdés de evitar cualquier tipo de enfrentamiento o posiciones encontradas con la provincia de Misiones. Siempre él trató de buscar que logremos aunar criterios, con el respeto que se merece el gobernador de la provincia de Misiones, al cual considero una excelente persona y que obviamente luchará por los derechos de sus comprovincianos, como Valdés lucha por los suyos. Lo que tenemos que entender, y pensamos desde Corrientes, somos una región yerbatera, somos las dos únicas provincias de la República Argentina dueñas de esta economía regional. Sabemos los productores yerbateros que acá nunca hubo una grieta como dicen ahora, entre productores misioneros y correntinos y entre tareferos, secaderos o molineros misioneros y correntinos. En realidad, acá hay un ida y vuelta de productores que trabajan y compran en una y otra provincia. Desde la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, tenemos que afianzar la unión yerbatera, para plantearlos ante el Gobierno nacional y defender los intereses de esta economía regional”.

Precios

Con respecto al tema del precio, Gabur expresó que “Corrientes tuvo una postura especial y en este momento estoy pidiendo las grabaciones de todas las sesiones, porque se me adjudicó en algunos audios de un diputado de la provincia de Misiones, que yo mantuve en la mesa del Inym, una posición a favor de la industria. Eso jamás ocurrió, ya que lo que yo buscaba es el consenso, y lo que no hice fue votar a favor de uno o de otro, porque las posiciones de cada una de las partes estaban muy distantes, y necesitábamos unanimidad. Nosotros somos una provincia donde tenemos productores, tenemos importantes industrias, y las industrias correntinas son las que elaboran y comercializan casi el 35% de la yerba mate que se consume en el país y en el mundo. Entonces, como representante del Gobierno de la Provincia de Corrientes, tengo que ser responsable en mi decisión. No puedo ir por uno u otro sector, cuando veo que las limitaciones están más arriba y pueden afectar a uno de los dos sectores. Corrientes jamás estuvo a favor de la industria porque no fue esa la posición de la provincia, pero tampoco pudo acompañar a una u otra de las propuestas. Por lo tanto, lo que dijo es que se buscó lograr un acuerdo y cuando vimos que no lo logramos, dijimos ‘no somos formadores de precio’, así que evitamos poner un número.

En este mismo sentido, agregó que “cada uno de los sectores nos decían los fundamentos económicos por los cuales sostenían esos números. En algunos casos coincidíamos en sus fundamentos, como en el de los productores, que necesitan cobrar ese precio, pero la industria hablaba de unas limitaciones que tenía a posteriori, cuando no puede llevar ese precio a las góndolas por las limitaciones que imponía el Gobierno nacional por las decisiones en materia económica, lo que podría poner en riesgo la industria. Como provincia no podemos poner en riesgo ninguno de los sectores. Debemos buscar el equilibrio y para eso está creado el Inym, y desde esta región pedirle al Gobierno nacional que defienda esta economía regional, que es tan importante para el país”.