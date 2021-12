Realizarán la autopsia del bebé que murió por la picadura de un alacrán

Le realizarán la autopsia a Jesús, el bebé que murió luego de la picadura de un alacrán venenoso en Goya. Ayer exhumaron el cuerpo luego de que la familia formalizara la denuncia ante la Justicia, acusando que en el hospital Camilo Muniagurria hubo un mal accionar médico.

“Se exhumó esta mañana (por ayer) el cuerpo para que se la haga la autopsia. Será en Corrientes, intervendrán dos médicos forenses, entre hoy (por ayer) y mañana (por hoy)”, indicó a El Litoral, Guillermo Barry, fiscal del Tribunal Oral Penal de Goya a cargo del caso.

“En paralelo se pidieron informes a las dos instituciones médicas donde estuvo internado. Es decir, al hospital zonal de Goya y el Pedíatrico Juan Pablo II de Corrientes Capital”, agregó el funcionario.

“Una vez que se tenga toda esa investigación se le corre vista al cuerpo médico forense, sobre todo de las historias clínicas, para ver si la atención recibida está acorde al buen criterio médico”, explicó Barry sobre los pasos que seguirán.

Según detalló, estos serían los pasos iniciales. Luego continuará con entrevistas a los padres y familiares que estuvieron presentes en el momento de la atención médica.

“La familia hizo casi automáticamente la denuncia así que ya arrancamos con todos los trámites correspondientes”, dijo. “Esperaremos esos resultados más la historia clínica de los hospitales para pedirles a los forenses que dictaminen la atención médica recibida en ambos lugares”, resaltó el funcionario.

En cuanto a las entrevistas al cuerpo médico que podría estar implicado en el caso, el fiscal aclaró que una vez terminadas estas entrevistas a la familia y la investigación forense se verá a quiénes es necesario interrogar.

“Nosotros vamos a seguir con esto. No vamos a parar hasta saber qué pasó. Tardaron demasiado para atenderle a mi hijo en el Hospital de Goya y después para trasladarlo a Corrientes”, aseguró a Radio Dos, Lucía, mamá del niño, al momento de la exhumación.

"La doctora del Pediátrico de Corrientes me dijo por qué tardamos tanto, y me dijo que casi 5 dosis le pusieron a mi hijo y el cuerpito de él no se calmaba", agregó.

Rubén Pereyra, el abuelo paterno, comentó: "Cuando le llevamos a mi nieto al hospital jugaron las enfermeras primero a ver quién le atendía y después le atendieron".

Por su parte, Alan, el papá del niño, describió: “cuando llegamos al hospital no le creían que le picó el alacrán, tuvimos que volver a mi casa, llevarle el alacrán y ahí recién nos creyeron y se movieron”.“Se perdió mucho tiempo con eso, si le hubieran aplicado a tiempo tal vez e tendríamos a mi hijo acá” enfatizó el papá.

