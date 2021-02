Barby Silenzi habló sobre los motivos de su separación de El Polaco

Tras crisis, idas y venidas, y con una beba recién nacida, Barby Silenzi y El Polaco finalmente terminaron su relación. La bailarina, quien fue la primera en confirmar la ruptura, habló sobre los motivos que la llevaron a tomar la triste decisión.

Vivieron un gran romance que comenzó de forma extraña ya que se conocieron como pareja en el "Bailando por un sueño" mientras el cantante estaba de novio con Silvina Luna. Aunque lograron estabilizar su vínculo y hasta formaron una familia, la fama de infiel del artista y los celos de ella siempre generaron cortocircuitos.

En junio de 2020 tuvieron a Abril, su primera hija juntos, y todo parecía felicidad. Pero tras varios meses, hubo una gran crisis por la invitación a una fiesta que recibió El Polaco de parte de Fede Bal.

Barby se fue de la casa en la que convivían, pero a las pocas horas volvió. Sin embargo, nada fue igual desde ese momento, y trascendió que hubo varias peleas por celos debido a la buena relación que tenía Ezequiel con Natalie Pérez y Sofía Pachano.

Hace algunos días, Silenzi primero y Cwirkaluk después, confirmaron que el amor había terminado, en un final anunciado pero sospechoso.

En una entrevista, Barby fue muy clara sobre los motivos del rompimiento: “Hay un montón de cosas que no voy a contar. Pero bueno, a nuestra pareja tan linda que era nos agarró la pandemia y la cuarentena y eso influyó en un montón de parejas para bien y para mal".

"No es que de un día para el otro te separaste. Obviamente que fueron pasando cosas, pero no voy a dar ni un solo detalle de nada. Pero no es de un día para el otro. Y en una pareja las cosas son de a dos... No es que él tuvo la culpa o yo tuve la culpa”, agregó, dividiendo responsabilidades en partes iguales en una nota con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

Pero prefirió guardarse la razón real que la llevó a finalizar el vínculo: “El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas que se fueron sumando de ambos lados, en una pareja los dos cuentan. No es que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y bueno, llegó hasta acá”.

Sin embargo aclaró que no hay rencores: "Nos queremos mucho y ya está. Tenemos una hija y vamos para adelante con eso”.

Por último, agregó: “Nosotros somos grandes y cada uno sabe qué hizo, qué hace y qué no hizo. Entonces, ya está, tenemos que estar bien, cada uno por su lado. Tenemos que estar bien porque tenemos una hija en común y cada uno tiene hijos”.

Diario Show