“En Corrientes, la raíz del carnaval es el Cambá Cuá”

La pandemia de covid-19 dejó a la industria cultural que mueve al turismo local y los comparseros sin carnaval. En este marco, la directora del Centro Cultural Universitario de la Unne, Fernanda Toccalino, dialogó sobre esta fiesta popular con distintos hacedores.

Los carnavales de este año no tienen el despliegue de belleza ni la alegría habitual, por eso Fernanda Toccalino buscó relatos que rememoren la emoción que generan siempre. Así es como dialogó con Graciela Airaldi, Soledad Urbano, Gabriela Caballero, Balbina Pittoni y Alejandro Rodríguez, entre otros.

Graciela Airaldi es una apasionada del carnaval cuyo hobby es organizar información y fotos antiguas de todas las décadas. Hace años que vive en Buenos Aires, pero viaja a Corrientes para participar del carnaval. Soledad Urbano disfruta de los corsos de distintas maneras, sea como público o como participante. Fue bailarina en comparsas de Corrientes y jurado en los corsos del interior de la provincia y provincias vecinas. Gabriela Caballero, referente de la Cofradía de San Baltasar. Alejandro Rodríguez es músico y artista plástico de Paso de los Libres, donde el carnaval fue siempre una fiesta muy esperada y muy participativa. Balbina Pittoni es amante de los corsos.

Fernanda Toccalino: El carnaval en Corrientes, ¿es una fiesta popular?

Graciela Airaldi: desde que nací, y por definición, el carnaval de todos los tiempos es una fiesta popular. Es una manifestación que una vez al año hace una sociedad en la cual explota su alegría, su desafuero y su informalidad a través de máscaras, disfraces y distintas manifestaciones, que en algunas culturas están vinculadas con lo religioso.

Balbina Pittoni: Para mí los corsos son cada vez menos populares, desde que empezaron a organizar empresas privadas y a cobrarse la entrada, las tribunas, etc., lógicamente dejó de ser una fiesta popular y cada vez se ciñe más para los turistas y la gente que pueda pagar esos valores que no son muy accesibles. Lo único popular que me parece que quedó, son los corsos barriales.

Alejandro Rodríguez: En Paso de los Libres, el carnaval era popular porque era una fiesta muy abierta. Se organizaba en la calle principal, no se cobraba ingreso, los clubes tenían una postura muy abierta y todo el mundo participaba creativamente y sumaba potencialidades a la comparsa. Después, con la crisis de los 90, se empezó a cobrar para ir a los corsos y aunque era muy accesible para todos, este orden nuevo despertó mucha antipatía. El corso se fue trasladando a distintos lugares, porque fue creciendo, fue rotando hasta llegar al sambódromo que hoy tenemos. Tiene una capacidad muy buena y para las comparsas es un espacio que ofrece un mejor desarrollo, pero el ingreso está mucho más restringido, las comodidades y mejores lugares son para la gente que tiene más recursos.

Fernanda Toccalino: ¿Qué diferencias hay entre el carnaval del corsódromo y el barrial?

Graciela Airaldi: El corso barrial es más espontáneo, más alegre. Ahí participa toda la comunidad, es gratuito y tiene su colorido, su brillo, en cuanto a trajes, presentaciones y coreografías, que en muchos casos llegan al nivel del que se hace en el corsódromo.

Soledad Urbano: En los carnavales barriales está el potencial más natural, donde la gente vibra sin estar apuntando tanto a la competencia o a quién tiene el más lindo traje. La mayoría de la gente en Corrientes anhela el carnaval, ese encuentro, es propio de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura.

Fernanda Toccalino: ¿Encuentran marcas culturales de origen negro en nuestro carnaval?

Sole Urbano: Sí, en los toques del tambor, la presencia del tambor ya es una marca, y en las danzas, el samba, el candombe, las danzas que están presentes, el toque de las danzas, el canto y la percusión en simultáneo, todo eso está vinculado al origen afro.

Gabriela Caballero: El formato comparsa viene de las antiguas comparsas de negros que obtenían permisos concedidos por la Iglesia para los feriados de carnaval. La raíz africana es el tambor, el ritmo y la danza. También interpretar personajes, confeccionar máscaras y trajes para representar a sus dioses o burlar a sus amos. En particular aquí en Corrientes la raíz del carnaval es el Cambá Cuá. Esto fue observado con detenimiento por el músico y compositor Osvaldo Sosa Cordero. Él compuso todas las famosas marchas de las comparsas del carnaval de Corrientes. Copacabana, Ara Berá, Frou Frou. Y también las marchas para las comparsas de barrios y las agrupaciones humorísticas como los Dandys.

