Triunfos de Regatas en Villa Ocampo

Dos victorias fue el saldo de los amistosos que protagonizó Regatas Corrientes en su visita a Villa Ocampo (Santa Fe) enfrentándose a Bomberos de esa ciudad, en el marco de la preparación que lleva adelante con vistas a su participación en la Liga Nacional de Vóleibol Masculina 2021.

En el encuentro matinal el triunfo fue por 3 sets a 1 (25-19, 20-25, 25-16 y 25-20). Y por la tarde la victoria fue por 3-0 (25-14, 25-20 y 25-19).

Así, Regatas redondeó dos nuevos amistosos con victorias, que sumados al primer triunfo contra Sarmiento de Resistencia hace unas semanas, dan mucha esperanza y demuestran el buen funcionamiento del equipo.

Ahora, el conjunto dará inicio a la anteúltima semana de pretemporada antes de arrancar la competencia, por lo que todavía hay tiempo de ajustar las cosas que hagan falta. Y justamente para ello, continúan entrenando a doble turno, por la mañana y por la noche, además del entrenamiento en el gimnasio de potencia.

El plantel correntino está integrado por Guido Romanutti, Benjamín Ramírez Alonso, Álvaro Leskiw Auer, Pablo Castillo, Gonzalo Rolle, Martín Pachecoy, Gonzalo Diaspro y Matías Miranda.

En Villa María, el fixture del equipo correntino es el siguiente: 15/02, Regatas vs. Ferro; 16/02, Regatas vs. Banco Hispano San Juan; 17/02, Regatas vs. Selección Argentina Juvenil; 18/02, Belgrano Don Torcuato vs. Regatas; 19/02, Salta Vóley vs. Regatas; 20/02, Paraná Rowing vs. Regatas; 21/02, IMC Río Tercero vs. Regatas.