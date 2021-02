“El balance es positivo”, dijo Penizzotto

Victoria de Curuzú Cuatiá estuvo muy cerca de jugar por el ascenso al Federal A. El domingo cayó por penales en la definición de la región Litoral Norte ante Fontana, luego de igualar 0 a 0 al cabo de los noventa minutos en cancha del equipo chaqueño.

“Nos despedimos invictos, sin ningún expulsado, que es algo habitual en nuestro equipo. En la primera fase nos fue muy bien, y ahora también. Estuvimos a un pasito de la final con Gimnasia y Esgrima de Salta. El balance es positivo por lo institucional, la conducta, y en general hicimos un buen torneo”, expresó el técnico de la “V azulada” Claudio Penizzotto, en declaraciones formuladas ayer al programa El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz).

Sin embargo, al técnico no le gustó la actuación de sus dirigidos ante Fontana. “Quizás me hubiese gustado perder 1 a 0, pero con una versión mejor de nuestro equipo”, consideró.

“Desde lo futbolístico no nos fuimos con nuestra mejor versión. La imagen que dejamos ayer (por el domingo), sobre todo en la faceta ofensiva, no me dejó conforme”.

El DT agregó que ante Fontana “nos costó encontrar la pelota, canalizar lo planificado. Desde el punto de vista defensivo fuimos rígidos, estrictos, solidarios. Las situaciones de gol que nos generaron no fueron mano a mano, sino de larga distancia. Estuvimos equilibrados defensivamente, pero la versión ofensiva no fue buena”, reconoció.

Penizzotto señaló que “va a ser difícil mantener el plantel, porque llegaron jugadores Goya, Paso de los Libres, Mercedes y Capital, que el próximo torneo tendrán que jugar para sus clubes. Es una lástima, porque se ha conformado un muy buen grupo humano”.

El también presidente de Victoria se lamentó porque “estábamos preparados para ascender y jugar en la categoría superior, con una estructura más grande que la que tenemos, aprovechando el torneo que fue corto, aunque lo seguiremos intentando, como lo venimos haciendo desde hace 19 años”.