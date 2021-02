Silva es la segunda incorporación de Boca Unidos de la temporada

Boca Unidos oficializó ayer la segunda incorporación con vista a la temporada 2021. Se trata de Iván Silva, futbolista de 27 años, nacido en Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), que hizo las inferiores en Newell's Old Boys de Rosario, donde debutó en primera e integró un par de temporadas el plantel profesional.

El corpulento jugador de 1.84 metros llegó proveniente de Río Negro, donde jugó la Zona Reválida del torneo Federal A para el equipo de Cipolletti, y ayer se puso a disposición del cuerpo técnico aurirrojo.

“Hoy (por ayer) ya entrené, aunque no hice mucho por el viaje largo que tuve hasta Corrientes. Desde el cuerpo técnico me dieron la bienvenida, pero de lo futbolístico todavía no hablamos”, contó el segundo refuerzo en diálogo telefónico con el programa El Deportivo de radio La Red Corrientes (97.3 Mhz.).

Silva recordó que “en 2016 vine con Argentinos a jugar contra Boca Unidos (el equipo correntino le ganó al de Heinze 1-0, con gol de Ricardone). La verdad que el club, las instalaciones, todo lo que tiene es de primera”, elogió.

Acerca de cómo se produjo su llegada al equipo correntino, el nuevo refuerzo contó: “Estuve hablando con Marini, que se interesó para que venga acá, y la verdad que me gustó, porque Boca Unidos es un muy buen club, así que se presentó la opción y no lo dudé”.

“Puedo jugar de cinco sólo, con un doble cinco o de cinco mixto, llegando al área. Me gusta tener mucho la pelota, podría decir que soy más de juego que de marca”, se definió respecto a sus características técnicas y la posición que le gusta ocupar en la cancha.

Silva dijo que “el torneo (Federal A) es muy duro, no hay partidos fáciles", y con respecto a la expectativa manifestó que "a medida que vayan pasando los partidos vamos a ver para qué estamos, aunque la idea siempre es ascender”.

“Quiero hacer una buena pretemporada y estar preparado para la exigencia que representa el torneo. Voy a tratar de estar rápido a disposición del técnico. No creo que me cueste, porque estuve haciendo pretemporada en Cipolletti, así que me siento muy bien”, agregó finalmente Silva a los colegas de Continental Corrientes.

Sigue la pretemporada

Mientras se aguarda la llegada de más futbolistas, el plantel correntino inició ayer la tercera semana de pretemporada.

En las próximas horas el club anunciará la incorporación del media punta saladeño Carlos Arriola, quien ya jugó para el aurirrojo.

En tanto que Ignacio Valsangiácomo regresó a Corrientes y se incorporó a las tareas de pretemporada junto al resto del plantel.

Trayectoria del nuevo refuerzo

Iván Silva surgió de las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario, donde debutó en primera e integró el plantel entre 2014 y 2016.

Luego pasó a préstamo a Brown de Adrogué, con el que jugó el torneo de la Primera B Nacional.

En la categoría continuó desempeñándose, siempre a préstamo de la Lepra, en Argentinos Juniors y Guillermo Brown de Puerto Madryn, para volver en calidad de futbolista libre al club tricolor del Gran Buenos Aires.

En el torneo Federal A que se jugó durante la pandemia, vistió la camiseta de Cipolletti de Río Negro, institución de la que llega.