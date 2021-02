Debut para San Martín en el Final 4 del Súper 20 de la Liga Nacional

San Martín abrirá esta tarde frente a Obras el Final 4 del Súper 20 de la Liga Nacional. El encuentro se jugará a partir de las 18.30 en el estadio del club porteño, ubicado en el barrio de Núñez, y será transmitido en directo por la plataforma digital LNB Contenidos.

Del torneo reducido, que se jugará por el sistema de todos contra todos, por puntos, también participarán Quimsa de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba, que cerrarán la jornada inicial a partir de las 21, con transmisión de TyC Sports.

El equipo Rojinegro clasificó al Final 4, en gran parte por los buenos resultados logrados en el primer tramo de la fase regular de la Liga Nacional, cuando incluso supo ser puntero e invicto por varias fechas.

Sin embargo, el comienzo del nuevo año no fue bueno para el equipo dirigido por Diego Vadell, que además de postergar varios compromisos por un brote de covid-19 que afectó al plantel, de regreso a la competencia tuvo una merma importante en su funcionamiento colectivo que lo relegaron algunas ubicaciones.

En el corte clasificatorio para el Final 4, fijado en la fecha 19, San Martín logró ingresar en el tercer lugar, con un récord d 14 partidos ganados y 5 perdidos. Su rival de esta tarde, Obras Basket, estuvo un escalón más arriba, con un registro de 15-4. El primer lugar fue para el actual líder de las posiciones, Quimsa (16-3), mientras que Instituto (13-6) se metió por la ventana en el último juego.

La delegación de San Martín arribó ayer por la mañana a la ciudad de Buenos Aires, disponiéndose a iniciar el mini certamen con plantel completo después de muchas fechas.

Tras cerca de dos meses de inactividad debido a una hernia lumbar, Vadell volverá a contar con el interno santiagueño, Sebastián Acevedo, uno de los jugadores clave que tuvo el equipo en el inicio de la Liga Nacional.

“En los últimos entrenamientos pude practicar normal, noté una falta de básquet, pero siempre la idea es que sea algo progresivo y mañana (por hoy) tener algunos minutos, sin excedernos demasiado”, señaló en una charla mantenida en la víspera con el equipo periodístico del programa La Red Deportiva (radio La Red Corrientes, 107.1 Mhz.).

Respecto al partido inaugural frente al conjunto dueño de casa, uno de los cuatro que hasta el momento ha vencido al Rojinegro en la Liga, el santiagueño manifestó que “el equipo llega perfecto. Estamos todos con los sistemas, veo a mis compañeros muy bien, con muchas ganas”.

Con relación al andar del equipo en el certamen, el interno consideró: “Creo que nos merecemos estar en el Súper 4 por la primera parte que tuvimos, y que hayamos sido irregulares en enero y febrero sabíamos que podía pasar. Estamos con muchas ganas, muy entusiasmados. En mi caso es la primera vez que me va a pasar de estar en un Súper 4, donde son tres días, y puede pasar cualquier cosa”.

Acevedo no dudo en poner a Quimsa como “candidato, porque viene jugando bien, tiene un equipo largo y está primero. Pero el torneo es corto, ellos van a plantear los tres partidos diferentes y no hay que subestimar a ningún equipo. En la concentración y en el plus que te dé el no relajarte va a estar la clave, porque repito, puede pasar cualquier cosa”, concluyó.

Además de Acevedo, San Martín posee un interesante plantel. Tiene en la base a Jonathan Machuca y Gastón García, entre los escoltas se encuentran Matías Solanas, quien viene de hacer su debut con Argentina en la ventana Fiba de Cali, y Tomás Zanzottera, ex de Obras, Emiliano Basabe de alero, y como internos Iván Basualdo y Javier Saiz, el otro hombre de la selección nacional.

Además cuenta con juveniles que han venido sumando importantes minutos en la Liga, sin desentonar cuando fueron requeridos, como son los casos de Rolando Vallejos, Franco Méndez, Maximiliano Andreatta y Dylan Bordón, entre otros.

(RP)