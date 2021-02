Alberto destacó la figura de San Martín, el discurso de Valdés y recordó a Néstor

El presidente Alberto Fernández destacó este jueves en Yapeyú la figura del General José Francisco de San Martín, pero también la Belgrano, Güemes y otros próceres. Sin mencionarlo fustigó a Mauricio Macri. Recordó a Néstor Kirchner y reprendió a la prensa que lo crítica.

"Quiero que la gente de Yapeyú disfrute de su tierra, pero eso no se logra si no integramos al país. El norte argentino no merece que se lo trate como un territorio aparte y excluído", dijo.

"Debemos darnos cuenta de las injusticias y asimetrías que vive Argentina. Tiene razón el gobernador Valdés respecto de la conectividad, ya que se desarrolló en lugares donde es negocio. Si dejamos que eso siga, el norte seguirá siendo pobre", destacó del discurso del mandatario correntino.

"Todos trabajamos codo a codo para combatir esta pandemia. Y cuando vemos los debates en redes y medios, por ahí descuidamos lo que de verdad es importante. Es en ese momento en que pienso en nuestros próceres", se quejó.

"San Martín tuvo que idear otra forma de atacar al ejército realista que avanzaba desde el norte. Hizo una proeza considerada única: el cruce de la Cordillera de los Andes. Pero no alcanzó, por lo que tuvo que ir al Alto Perú", agregó.

"Hubo un tiempo en nuestra América en que muchos levantaron la bandera de la Justicia y la Libertad. Tuvieron el coraje que pocos tienen, y uno de ellos fue José de San Martín. Y él salió de Yapeyú, de aquí mismo", recordó.