El planeta rugby llora la partida del correntino Carlos Barbieri

La familia del rugby en la región y en el país está de luto. Ayer, a los 65 años, falleció Carlos Egidio Barbieri, “La Vieja”. El dirigente se desempeñaba como Tesorero de la Unión Argentina y en Sudamérica Rugby. El correntino, de profesión contador público nacional, supo recorrer un extenso camino en el ámbito dirigencial y hasta supo ser consejero en World Rugby, la máxima entidad internacional de este deporte.

Clubes de todo el país, desde jugadores hasta colegas, le brindaron homenaje al dirigente de una calidad profesional enorme, pero con una humildad que lo caracterizaba como persona.

Apasionado por el deporte, ya que también se dedicaba al remo, falleció de una enfermedad que se le había diagnosticado hace muy poco tiempo.

“Hoy nos dejo Carlos Barbieri, un hombre que contribuyó enormemente con el rugby argentino y de Sudamérica. Un leal y gran amigo. Hasta pronto Carlitos, te vamos a extrañar mucho” escribió ayer en su cuenta de la red social Twitter, el presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodriguez. Barbieri ocupaba el cargo de Tesorero de la UAR desde 2010.

Junto a Agustín Pichot, el emblemático excapitán de Los Pumas, símbolo del rugby en Argentina, trabajaron en la candidatura de “ficha” a la presidencia de World Rugby. “Hasta pronto Carlos Barbieri. Fuiste alguien muy importante para el Rugby Argentino. A tu familia y amigos un fuerte abrazo en este momento tan difícil” escribió el ex medioscrum.

Su profesionalismo y dedicación lo llevaron en junio de 2012 a ser electo presidente de la Confederación Sudamericana de Rugby, actual Sudamérica Rugby. A su vez, en julio de 2012 fue designado para ocupar el cargo de delegado y representante ante el Consejo de la International Rugby Board (Hoy, World Rugby).

“Lo vamos a extrañar”

Diego Gómez Coll es el actual presidente de Taragüy, club en el que se formó Carlos Barbieri. “Que difícil momento. Para mi como presidente y para todo el club, es un día muy triste. Carlos fue una persona taragüicera de la primera hora. Nos deja un legado importantísimo de lo que es transcender en el rugby como dirigente. Creo que fue el mejor dirigente que dio esta Unión (Unión de Rugby del Nordeste) y que ha llegado lejos por sus capacidades personales, por su don de gente. Un tipo sumamente inteligente, de mucha gestión. Proactivo” enumeró Gómez Coll a El Litoral, quien reconoció que fue Barbieri quien le dio el empuje final para que acepte el cargo de presidente de los “cuervos”.

“El club lo va extrañar mucho realmente. Cuando dejó las canchas se puso a trabajar por el rugby. No solo para Taragüy, también para el rugby de la Unión. Después trascendió y fue importante para el rugby argentino. La gestión de él se ve reflejado en las palabras de Agustín Pichot y los comentarios que me llegaron de los distintos clubes, de toda la Unión Argentina de Rugby. Todos me han transmitido sus condolencias para que se las trasmita a la familia. Es un momento muy triste, se fue así muy rápido. Era muy joven”, apuntó el ex Mono Negro.