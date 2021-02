Denuncia maltrato policial tras ser acusada de un robo

En Santo Tomé, una mujer denunció haber recibido malos tratos por parte de un grupo de policías que la demoraron como sospechosa de un robo. Se trata de Mara la Cruz, quien advirtió que el hecho afectó la salud de su mamá y que es inocente.

Relató que un patrullero de la Comisaría Segunda llegó a su casa y preguntó por su esposo. “Les dije que no se encontraba en ese momento. La llamé a mamá para que me acompañe, ella llegó y cuando preparaba mate vino otro patrullero con mujeres policías que me dijeron ‘te venimos a buscar a vos por un robo’”.

Agregó que “fuimos en el auto de mamá y mientras íbamos me iban diciendo ‘si tenés algo que decir, contá todo’... ‘el tema de tu esposo si tenés que decir, mandalo en cana, mandalo al carajo... pensá en tus hijas, en vos, en tu mamá...”.

Una vez en la comisaría “me dijeron ‘acá hay dos testigos que te vieron en el robo de una distribuidora’”, y agregó que “sacaron unas esposas y me dijeron ‘te vas a podrir en la cárcel, ya no las vas a ver más a tus hijas’, y me pedían que devuelva la plata de la distribuidora, ‘decí la verdad o enterralo a tu marido’”. Luego “mamá comenzó a descomponerse y me preguntaban qué le pasaba; les dije que tuvo un ACV y ahí me respondieron ‘si le pasa algo es tu culpa’. Después me revisaron el teléfono y pidieron que se presente mi esposo. En un momento pensé que la iba a perder a mamá...”.

Por otra parte “me preguntaron por los $50 mil; reconocí que sí, que mi marido sacó un préstamo y de eso hay comprobantes. En ningún momento me hicieron firmar ningún papel y revolvieron toda mi casa”, denunció.

(WA)