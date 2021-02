Los choferes de colectivos, en queja por la imposición de una escala salarial regional

El grupo de choferes autoconvocados se manifestó ayer para exigir a la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) la aplicación de la escala salarial nacional, que se diferencia por 15 mil pesos de la escala correntina. Mientras tanto, el gremio mayoritario llamó a una medida de fuerza desde el primer servicio de esta jornada, que finalmente fue desactivado ayer a la tarde, cuando la empresa Ersa Urbano depositó los salarios de los choferes de colectivo.

“En el viático y en el presentismo la UTA nos hace cobrar más que en Buenos Aires, pero esa plata de más tiene que ir al básico inicial, que quedó en 46 mil y tiene que ir a 49 mil, así tampoco suben los otros ítems”, explicó a El Litoral el representante de los choferes autoconvocados, Carlos Araujo. Según el colectivero, ven el problema durante las suspensiones arbitrarias que realizaría la empresa, tras las cuales se retiene a los sancionados parte de los salarios, mediante la quita del presentismo y del monto destinado a los viáticos. Además, esos valores al no sumarse al sueldo básico son líquidos y no realizan aportes previsionales ni sindicales. “Esto va a contribuir a la persecución”, aseguró Araujo en diálogo con este diario, alertado por las suspensiones de sus compañeros. “Todos los días estamos haciendo descargos por eso”, agregó el chofer.

Escalas

El salario conformado de la escala correntina es de $62.739 y se aplicaría desde marzo a más de 1.200 choferes de toda la provincia.

“Por ley nunca se puede hacer una escala inferior a la que se dictó a nivel nacional, porque esta se realizó en el Ministerio de Trabajo de la Nación junto al gremio. Se puede pelear por una escala mayor, pero nunca inferior”, advirtió Araujo. “Antes no sabíamos de estos arreglos, ahora entramos a internet y nos ponemos al tanto de todo, y no entendemos por qué no se aplica la escala nacional”, insistió el colectivero.

Diferencias

Entre los subsidios del sistema Sube, horas nocturnas y 12 horas mínimas, presentismo y viáticos, los choferes autoconvocados reclaman una diferencia de 13 mil y 15 mil pesos entre una escala y la otra, y dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Ayer se congregaron en el puerto de la ciudad de Corrientes y luego se reunieron frente a la sede de la UTA para reclamar al gremio la aplicación de la escala salarial nacional, pero la audiencia finalmente no se concretó por falta de acuerdos. “Pusieron un aumento donde no corresponde para que no sumen los demás ítems. La otra diferencia está en la falta del monto por la Sube, y la hora extra que está en la escala nacional y en la de acá no”, enfatizó Araujo.

Internas

Los choferes autoconvocados son un grupo que tomó fuerza durante el año pasado por fuera de las estructuras sindicales. Incluso llegaron a tomar medidas de fuerza que fueron consideradas ilegales por la Subsecretaría de Trabajo de Corrientes. Los llamados al cese de actividades de la UTA dependen de la adhesión de este grupo de choferes para su concreción, ya que al menos en una ocasión lograron hacer fracasar un paro de colectivos al considerar que el gremio no los representaba.

El grupo extragremial está conformado también por delegados, como Araujo, que canalizan gran parte de los reclamos de los choferes en general.

Todavía cobran por las viejas boleteras

En la escala salarial acordada por el gremio mayoritario UTA y la empresa Ersa Urbano se establece el cobro de $66,30 por boletera, el viejo método para el cobro de los pasajes mediante dinero en efectivo y tickets. Sin embargo, los choferes autoconvocados reclaman que ese monto se actualice por los subsidios nacionales destinados al sistema actual de Sube.

“La empresa cobra subsidios nacionales por la tarjeta Sube, que en la escala nacional se paga $5.600. Se están quedando con esa plata que precisamente es para las provincias que usan las tarjetas”, aseguró a este diario el colectivero Carlos Araujo. El Gobierno de la Nación autorizó pagar 540 millones a Corrientes durante 2021 para financiar el transporte de pasajeros.

(IB)