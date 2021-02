El PRO realizó balance del 2020 y aguarda reunión con Valdés

En el marco de la pandemia del coronavirus, el Consejo Provincial del PRO realizó un balance del trabajo realizado durante el 2020, mientras aguarda un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés en vista del año electoral, donde dos representantes de la fuerza política finalizan su mandato.

De manera remota, en la mañana de ayer se reunieron los referentes del PRO. Sobre el encuentro, El Litoral dialogó con la diputada provincial Lorena Lazaroff, quien indicó que “realizamos un balance del trabajo realizado en el 2020 y la posibilidad de la vuelta a clases, que fue anunciada por el gobernador Gustavo Valdés, apoyando esta tesitura como el resto de los partidos políticos de la Alianza de Encuentro por Corrientes (ECO)”.

“El PRO apoya el inicio de clases siempre que el sistema sanitario lo permita y que se respeten todos los protocolos que va a indicar el Ministerio de Educación junto con la cartera de Salud”, señaló.

En cuanto al trabajo que viene llevando adelante la fuerza política, Lazaroff dijo que “nosotros venimos trabajando desde el primer día con el Gobierno provincial. En la Cámara de Diputados hemos presentado varios proyectos que han sido aprobados por unanimidad y que apuntaron a reforzar las medidas sanitarias en los organismos públicos. También presentamos el proyecto del último adiós, muy importante para todas las familias que sufrieron la pérdida de un ser querido”.

“También estamos acompañando a los jóvenes que asistieron y estuvieron muy presentes en todos los barrios y durante las recorridas notamos que debemos fortalecer el diálogo con los jóvenes a fin de que entiendan la importancia del respeto de los protocolos, para evitar que la pandemia se propague”, explicó.

“Dentro de la alianza ECO estamos apoyando al futuro gobernador, sabemos que si bien no se pronunció oficialmente la candidatura, acompañamos la reelección en su cargo de Gustavo Valdés”, destacó en referencia a la candidatura natural a la gobernación del mandatario provincial.

En lo que respecta a las aspiraciones y candidaturas en el PRO dijo que “todavía no hablamos de ese tema, pero uno siempre tiene aspiraciones partidariamente”, y aclaró que “todavía no nos hemos reunido con Valdés, pero por una cuestión de agenda, pero sí estuvimos en la Comuna para apoyar la gestión del intendente Tassano”.

En cuanto a las elecciones internas dentro del PRO señaló que “no tenemos fecha para las elecciones internas, pero ojalá se pueda llegar a un arreglo, siempre hay posibilidades de consensuar, mientras tanto tenemos que seguir con el cronograma que así lo establece”.

Por último, en relación a la inclusión en el temario del Congreso nacional del proyecto que propone suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) comentó que “coincido con el gobernador de la provincia, ir a las Paso en este momento tan complicado me parece que es muy difícil. Es absurdo que la gente tenga que ir a las urnas tres o cuatro veces. Me parece importante que los adultos mayores puedan quedarse en sus casas y no exponerlos en tantas oportunidades al virus”.

Cabe recordar que este año, del PRO, finalizan su mandato la concejal Mercedes Mestre y la diputada nacional y presidente del Concejo Provincial del PRO de Corrientes, Sofía Brambilla.

