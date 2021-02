Rogelio: “Hay algunos pícaros en el PJ que tienen temor a perder su banca y arman un show”

Rogelio Benítez, líder del espacio Corazón Peronista, volvió a mostrarse crítico con la intervención del Partido Justicialista y con quienes se autoproclaman candidatos sin escuchar a la gente y menos aún al afiliado. “Hoy hay que priorizar la salud, la vida de los correntinos. No creo que haya internas”, dijo en declaraciones a Radio Sudamericana.

“Lo más saludable sería un acuerdo grande donde estén representados todos los sectores, esa es la obligación del interventor y hasta ahora no nos ha convocado a Corazón Peronista”, se quejó.

“Si consideran que no somos necesarios, no me va a temblar el pulso para tomar decisiones”, alertó.

Rogelio Benítez apuntó contra varios referentes del PJ entre ellos el senador nacional Camau Espínola; el diputado nacional José “Pitín” Ruiz Aragón y el exintendente Fabián Ríos. “Hay algunos pícaros que tienen temor de perder su banca, están haciendo show para volver a perder históricamente”, dijo.

“Mi idea es que se dejen de hacer chicanas tontas y torpes, porque el pueblo necesita una renovación integral e integral, en todos los escalones. Si volvemos a las re-re volvemos a tropezar con el mismo error, estamos trabajando para una cooperativa de mamarrachos”, añadió.

“Esta es la oportunidad histórica para el renunciamiento de dirigentes que no le han aportado nada al peronismo y mucho menos al pueblo de Corrientes”, se quejó el dirigente que desde hace años trabaja para sacar al justicialismo de sus laberintos internos quer derivaron en la actual situación del partido-