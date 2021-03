Valdés ratificó a Cardozo, aseguró que no se perdieron vacunas y respondió a la oposición

El gobernador Gustavo Valdés se refirió ayer al episodio sucedido con el ministro de Salud provincial, a quien ratificó en su puesto. Y sobre el pedido de renuncia solicitado por la oposición, apeló a “separar la paja del trigo” y dijo “me parece que exageran, quieren nivelar todo para abajo”.

“Al enterarme, me llamó la atención, quería saber qué le paso a la salud del doctor Cardozo. En pleno acto de la mujer me dicen que tuvo el infarto con un accidente; por supuesto, me quedé muy preocupado, pensé en su estado de salud. Me interioricé del tema; lo habían internado en el Instituto de Cardiología y que le pusieron tres stents”, indicó Valdés al ser consultado sobre el incidente.

“Nosotros hablamos con el intendente de Goya, Ignacio Osella, como lo hacemos habitualmente ante un rebrote para ver cómo hacíamos para mandar todo el equipo de salud y poder tomar una decisión más profunda, ya que el día anterior pasamos a fase 3 a esa localidad”, continuó diciendo en el programa radial “Corrientes en el aire”.

Luego, al ser consultado sobre el traslado de las dosis de la Sputnik V, manifestó que “me informaron que estaba llevando las vacunas a Goya para aplicarla, con protocolo, con el remito correspondiente, con un vehículo oficial. El responsable máximo de todas las dosis es el ministro Cardozo y con este incidente no se perdió una sola vacuna”.

“Nosotros al día de hoy no hemos perdido ninguna vacuna”, aseguró Valdés, para luego recordar que “el único hospital regional que tiene cámara de frío a 24 grados bajo cero es el de Goya y las dosis estaban direccionada a esa localidad para inocular a los goyanos”.

“Acá tenemos que hacer hincapié en el ser humano que estaba laburando, que es el ministro de Salud Pública, que en cumplimiento de su trabajo se infarta. Y si estaba más lejos podría haber muerto de un infarto. Se salvó de casualidad”, dijo y reiteró: “Hoy tenemos un ministro de Salud de casualidad”, para luego aclarar que “la responsabilidad de él no es de 900 vacunas. Él tiene a cargo todas las vacunas de la provincia”.

“El esquema de traslado es exactamente como lo estaba haciendo el ministro, en un vehículo oficial. Estaban direccionadas y con remito a un hospital público. No es que andaba con dos o tres vacunas en el bolsillo o en una bolsita de supermercado. Estamos hablando de que son dos packs de 450 dosis cada uno, cerrados y con el remito correspondiente. Porque, si no, la gente duda, ya que hay una sensibilidad con el tema, pero hoy estamos hablando de que nuestro ministro se salvó de casualidad y las vacunas no se han perdido”, acotó.

Y en este contexto también aclaró por qué Cardozo circulaba en sentido contrario: “Llamó al director del Cardiológico, quien le dijo ‘volvete ya y urgente’. Por eso dio vuelta su camioneta. Y todo esto con un infarto; la intención era que la policía controle y custodie las vacunas para que vuelvan a su depósito para que no pierdan la cadena de frío”.

En tanto que en relación al pedido de renuncia del ministro de Salud por parte de legisladores nacionales del Frente de Todos, dijo que “les parece que a una persona que está trabajando casi al borde de la muerte la tenemos que echar. Construimos el hospital más importante del norte de la Argentina, centralizamos la atención, estamos vacunando muy bien. Somos la provincia donde no se perdió una vacuna ¿y lo vamos a echar porque tuvo un infarto?”.

“Al contrario, me parece que hay que esperar que el ministro evolucione, que nos diga cómo está y si está en condiciones de seguir. Me parecen que exageran, tratan de igualar todo para abajo y no quiero responder a este tipo de miserias”.

“Hay que tener cuidado con las cosas que decimos, es un trabajador. Es un hombre que sufrió un infarto trabajando y que sobrevivió. Hay que distinguir la paja del trigo”, dijo el gobernador al cierre de la entrevista que brindó a Radio Continental.

Conferencia de prensa

El ministro secretario General, Carlos Vignolo encabezó ayer en Casa de Gobierno una conferencia de prensa, junto a otros funcionarios, en la cual explicó pormenores del accidente que sufrió su par de Salud, Ricardo Cardozo, al trasladar vacunas a Goya.

Aseguró que llevaba 900 dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales tenían como destino la ciudad de Goya y que salieron con un remito de la central de almacenamiento en frío que tiene la Provincia” y que “obviamente el remito de llegada no se concretó por la situación que estamos explicando”.

“Para que la gente de Corrientes y Goya sepa, esas vacunas siguieron el protocolo de la cadena de frío como corresponde con un monitor de registro térmico en el interior de la conservadora de 60 litros con hielo seco, con una cobertura ante contingencias de 96 horas”, aseguró.

“Esas vacunas volvieron a la central de almacenamiento y fueron redespachadas ese mismo día y llegaron a la ciudad de Goya”, enfatizó.

Parte médico

Por otra parte, desde el Instituto de Cardiología de Corrientes dieron a conocer ayer el nuevo parte médico sobre el estado de salud del ministro Ricardo Cardozo, donde informó que “el paciente se encuentra cursando el segundo día posinfarto agudo de miocardio tratado exitosamente con angioplastía primaria en el día de ayer” y “evoluciona favorablemente sin complicaciones”.

En consecuencia, Cardozo continuará internado en la unidad coronaria con los cuidados y monitoreos pertinentes, informó el Cardiológico.