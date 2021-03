Un expolicía secuestró y violó a su expareja: “No vas a estar con nadie”

Un exoficial de policía, de 35 años, fue detenido acusado de haber secuestrado y abusado sexualmente de su expareja en la localidad bonaerense de Guernica.

El hombre contaba con una denuncia previa realizada por la mujer que lo acusó por lesiones. La causa se encuentra a la espera del juicio.

Según detallaron fuentes judiciales a Infobae, el hombre se acercó ayer a la casa de la nueva pareja de la mujer en Guernica. Ingresó tras romper la puerta, la tomó del pelo y la llevó a la fuerza hasta su domicilio a pocas cuadras de allí.

Una vez en su casa, el hombre, según declaró la víctima, le dijo: “Vos sos mi mujer. Si te vuelvo a ver con ese, te mato”. Y siguió: “Mirá, si no estás conmigo, no vas a estar con nadie. Te juro que te mato y después me suicido”. Luego, la violó.

Tras abusarla y amenazarla, el hombre la llevó a su casa. La mujer, en estado de shock, se acercó a la comisaría de la zona y lo volvió a denunciar. A las pocas horas, el policía fue detenido en su domicilio ubicado en el cruce de las calles Berazategui y Maldonado, cuando los efectivos de la Comisaría Primera de esa jurisdicción cercaron al oficial de policía y procedieron a su inmediata aprehensión.

En la causa intervino la UFI N° 1 de Presidente Perón, del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien ordenó su detención y lo acusó por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su comisión con violencia, abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

