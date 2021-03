Fernández, Kicillof y Larreta, otra vez en el mismo escenario

La Universidad de Buenos Aires dio inicio al festejo por sus 200 años de vida y el acto contó con la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, que volvieron a compartir un evento. El rector Alberto Barbieri encabezó el homenaje en la Manzana de las Luces, la primera sede de la universidad.

“Nosotros tenemos impregnado en nuestra alma algo que hace que nos sintamos distintos: que somos de la UBA. Esto no va en demérito de ninguna universidad, sino que habla de lo que significa la UBA”, comenzó el Presidente de la Nación.

Y propuso “llevar la UBA a todo el país”. Sobre todo en aquellas carreras que sería posible dictarlas de forma virtual, que no cuentan con materias prácticas. “La pandemia puede haber abierto una puerta”, indicó.

Por su parte, Rodríguez Larreta, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas, sostuvo: “Para mí, la UBA es un orgullo, la combinación de la excelencia académica con la inclusión social. No solo la excelencia es académica. El trabajo que se hizo este año fue emocionante, la solidaridad y compromiso en la pandemia de todos los profesionales de la universidad fue emocionante”. En tanto, Axel Kicillof agradeció a la universidad por haberlo formado. “Empecé en el Colegio Nacional de Buenos Aires. La UBA es una parte inmensa de mi vida. Hace dos meses fui nombrado profesor titular que es el máximo cargo de profesor en mi Facultad de Ciencias Económicas. No solo hay pluralismo en la universidad. Hay libertad enorme de pensamiento. Lo que emancipa es el pensamiento crítico. No solo formarse con los programas de estudios, sino cuestionarlos”.

(JML)