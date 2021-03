Fabro y su idea de trabajar en un futuro en Boca Unidos con Baroni

Una reestructuración en el plantel profesional en Boca Unidos adelantó los planes de retiro de Martín Fabro, quien a poco de rescindir de común acuerdo el contrato que lo unía al club correntino, comunicó por las redes sociales su decisión de “colgar los botines” a los 35 años, y todavía con mucho que aportar.

“Sabía que era mi último año porque yo quería dejar el fútbol y no que el fútbol me deje; ya cumplía 36 (el 19 de abril) más allá de que me sentía bien”, contó el ahora exfutbolista al programa La Red Deportiva de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz.).

Más allá de la decisión, quizás el momento del retiro llegó de manera inoportuna. “Tuve dos lesiones juntas que me afectaron porque a veces uno quiere volver más rápido, justo salió la desvinculación con Boca Unidos y era el año de transición donde iba a tratar de moverme para acá, porque habíamos decidido vivir en Corrientes con la familia”, explicó.

Sin embargo, su salida de Boca Unidos lo tomó con naturalidad y serenidad. “Hubo una reestructuración, un cambio, donde (Claudio) Marini se hizo de la Secretaría Técnica. Se les dio prioridad a los chicos; uno es jugador y sabe de esto, de desvinculaciones y continuidades”.

Por la misma razón, en el club Aurirrojo se alejaron también “los que más sentido de pertenencia podíamos tener, como los casos del ‘Negro’ (Núñez), del ‘Gordo’ (Ricardone) o de ‘Leo’ (Baroni), y el mío que hace 5 años estaba en el club y lo quiero como mi casa, y queda ‘Toni’ Medina, entonces hay un cambio que esperemos que sea de la mejor manera”, agregó.

Fabro reconoció que tras rescindir el vínculo con Boca Unidos “me salieron muchas cosas (propuestas): de B Nacional, como Brown de Adrogué, para retirarme allá, del Federal también, pero si Brown no me movía mucho es porque la decisión ya la tenía en la cabeza, así que me tomé un tiempo. Lo iba a comunicar, pero me ganó mi hermano ‘Leo’ (Baroni), así que esperé un poco más”.

El bonaerense, oriundo de José Mármol, reconoció como sus dos mejores etapas en Boca Unidos los ciclos de Paolo Montero y Carlos Mayor, que “era el que mejor jugaba”. También se refirió a Brown de Adrogué “mi casa, donde cumplí el sueño del primer ascenso”; recordó su paso por Canadá (Montreal Impact) luego de sus primeros pasos por Independiente; y a técnicos como César Luis Menotti, Julio Falcioni, Diego Cocca o Marcelo Bielsa que es “para mí, el número uno: va adelante del resto”.

De su paso por Boca Unidos, confesó que “nunca me lo esperé. Siempre me han tratado muy bien, me sentí muy cómodo, y cuando uno está cómodo, se siente feliz, me parece que rinde mejor”.

Sobre el futuro, contó que tiene un emprendimiento personal en Corrientes (local de ropa infantil), además de ser diseñador gráfico, director técnico con licencia Pro Conmebol y analista de video, gracias a Montero, que “vino (a Corrientes) con una humildad bárbara”.

El exmediocampista manifestó que a lo largo de su carrera deportiva “me fui preparando para todo. Me han llamado hace unos días para ser ayudante de campo en Independiente Rivadavia de Mendoza y lo he dejado pasar porque tengo muchas ganas de hacer las cosas bien acá. Me gustaría trabajar acá (por Boca Unidos), hacerlo de la mejor manera, potenciar al club o a donde me toque, estando en Corrientes. Esperemos que lo pueda hacer”.

“Mi idea es arrancar de abajo”, expresó, reconociendo que “me encantaría laburar con ‘Leo’ (Baroni) porque los dos tenemos un sentido de pertenencia en el club”, concluyó.

(RP)