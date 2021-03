Qué es la fibrosis pulmonar, la secuela del coronavirus que afecta a Coppola

Guillermo Coppola tuvo Covid-19 en enero. Dos meses después, está internado por problemas respiratorios provocados por una fibrosis pulmonar, que sería una secuela del cuadro de coronavirus.

"Estoy con estudios, tengo una fibrosis pulmonar, despertada por el covid", dijo el ex representante de Diego Maradona al diario La Nación. "Tuve covid en enero y me recuperé favorablemente. Hace 10 o 15 días se me complicó un poco la respiración y acá estamos, recalculando", añadió.

Hace tiempo que la comunidad científico-médica manifiesta preocupación por las secuelas que puede dejar la infección por SARS-CoV-2 e instan a las personas que la hayan atravesado, sobre todo con formas moderadas a severas, a realizarse chequeos post-covid y a estar atentas a síntomas.

Las secuelas o síntomas prolongados suelen manifestarse a nivel cardiológico o respiratorio, pero también se han reportado problemas neurológicos (descriptos como "niebla mental") y complicaciones en otros órganos y sistemas.

La fibrosis pulmonar es una de las secuelas que los especialistas están viendo en la práctica clínica durante la pandemia de coronavirus y que genera preocupación.

En el caso de Guillermo Coppola, la dificultad respiratoria sirvió como señal de alarma y puso de manifiesto el cuadro por el que está internado en terapia intensiva en el Sanatorio Finochietto.

"La neumonía por SARS-CoV-2 puede producir secuelas respiratorias, entre ellas, la enfermedad pulmonar intersticial (EPI)", explica la neumonóloga Gabriela Tabaj, coordinadora del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital del Tórax Dr. Antonio Cetrángolo.

El intersticio está formado por fibras y células de tejido que proporcionan sostén a la estructura del pulmón. La fibrosis pulmonar se produce cuando ese tejido se daña y se producen cicatrices. Al engrosarse, dificulta la entrada y salida de aire, lo que genera complicaciones para respirar.

En 2003, en una cohorte de más de 300 pacientes de China afectados por SARS-CoV-1, el 20% presentó cambios fibróticos en el pulmón, que se resolvieron favorablemente en la mayoría de los casos, precisó Tabaj. "En el caso del SARS-CoV-2 (agente infeccioso de la Covid-19) hay estudios en curso que están evaluando el impacto a largo plazo", añadió.

Y destacó que "es muy importante el seguimiento en el tiempo de los pacientes que hayan presentado formas graves o neumonías por covid para evaluar la resolución de las secuelas".

Esos casos, aconsejó, "deben ser estudiados posteriormente con tomografía computada, pruebas de función pulmonar y ecografía cardíaca para identificar a aquellos que puedan llegar a tener secuelas a nivel pulmonar".

Falta de aire y tos persistente son los principales síntomas que pueden presentarse y que deben motorizar la consulta profesional, señaló.

"Hay un gran temor, porque hay pacientes con mucha agresión pulmonar", advertía ya en septiembre pasado Jorge Cáneva, jefe del servicio de Neumonología del Hospital Universitario Fundación Favaloro, que dispuso un consultorio exclusivo post-covid.

Para identificar o descartar la fibrosis pulmonar, lo primero que se hace es una espirometría, señalaba Cáneva. Si la prueba (básica y de acceso universal) arroja un resultado anormal, se puede progresar a un segundo nivel de exámenes, que incluyen la determinación de los volúmenes pulmonares, la determinación de la capacidad de difusión de monóxido de carbono y la prueba de marcha de los 6 minutos, que puede detectar si disminuye la oxigenación por el esfuerzo de caminar.

Diferenciar de la FPI

"En otros casos, lo que puede estar pasando es que aparezcan lesiones que estaban previamente, pero que se desconocían, el paciente no sabía que las tenía y se ven al hacer la tomografía por el control post-covid", destacó Tabaj. Esos hallazgos también deben ser controlados.

La neumonóloga diferenció la fibrosis pulmonar que aparece como una secuela pulmonar tras la infección por Covid-19, que suele producir "cuadros reversibles, que tienen a curar", de la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), una enfermedad crónica y progresiva, de causa desconocida, cuya prevalencia aumenta con la edad (es más frecuente entre los 60 y los 70 años).

Los síntomas de la FPI, que además de disnea (dificultad para respirar) incluyen tos seca y persistente, molestias en el pecho y cansancio son comunes a los de patologías mucho más frecuentes como el EPOC, el asma o las originadas en el corazón​, por lo que quienes viven con ella suelen pasar por varios médicos y demorar casi dos años hasta dar con el diagnóstico correcto. No tiene cura, pero sí tratamiento que permite enlentecer el avance de la enfermedad.

Para agilizar el acceso al diagnóstico de esta y otras enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID), Tabaj junto a Brenda Varela, médica del servicio de neumonología del Hospital Alemán, desarrollaron EPIDIA, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que busca asistir a la comunidad médica con el objetivo de mejorar el conocimiento y optimizar el manejo de estos cuadros.

