El debut de Huracán Corrientes será de local frente a Rosario Central

El torneo de Primera División Nacional de Fútbol Senior del que participará el equipo de Huracán Corrientes comenzará el segundo fin de semana del mes de abril. El campeonato contará con la participación de 20 equipos, divididos en 2 zonas.

Huracán Corrientes integrará la Zona Norte junto a Boca Juniors, Rosario Central, Newell’s Old Boys, Gimnasia y Esgrima La Plata, Colón, Unión, Chaco For Ever, Central Córdoba de Santiago del Estero y Juventud Unida de San Luis.

En la primera fecha Huracán recibirá a Rosario Central. El encuentro se jugará en el estadio del barrio Berón de Astrada el sábado 10 de abril, en horario aún a confirmar.

Por la Zona Sur participarán en tanto del campeonato los equipos de Atlanta, Deportivo Español, Chacarita Juniors, Deportivo Morón, Huracán, Sarmiento de Junín, Vélez Sarsfield, Los Andes, Quilmes y Douglas Haig de Pergamino.

Desde la institución azulgrana informaron que se continúa trabajando en un verdadero protocolo sanitario, sumado a acciones que serán articuladas con Municipio y Provincia, para poder contar con la presencia de público asistente.

Cabe recordar que el equipo correntino tuvo su bautismo de fuego en la categoría Senior Nacional hace un par de semanas atrás, cuando por la fase inicial de la Copa Argentina de la categoría, superó a Central Norte de Resistencia por 5 a 0, con goles de Gabriel Mosevich, Ricardo Zárate Aguirre, Alfredo Villegas, Juan Miérez y Enrique Caballero.

En la próxima instancia, el rival será Chaco For Ever, que viene de vencer a Águilas F. C. de Corrientes por 3 a 0. Los goles del equipo orientado por Adelmo Romero, fueron de Aldo Visconti, Martín Cabral y David Morales.

El partido entre el Negro y el Azulgrana se jugaría a fines de este mes en el estadio Juan Alberto García de Resistencia.

Plantel azulgrana

El plantel del equipo del barrio Berón de Astrada está conformado por los siguientes jugadores: Héctor Arce, Miguel Benítez, José Bustinduy, Caballero, Rodolfo Centurión, Osvaldo Chávez, Roberto Chaves, Víctor Galarza, Juan Gómez, Hugo Herrera, Jacinto Ibáñez, Julio Marinilli, Gastón Martínez, Mierez, Diego Ortíz, Mosevich, Emmanuel Rodríguez Del Pino, Villegas, Hugo Romero, Víctor Sandoval Astorga, Gerónimo Vallejos y Ricardo Zárate Aguirre.

En tanto que el cuerpo técnico está integrado por Diego Pérez (DT), Daniel Leguizamón (PF), José Muzzupappa (EA), y Maximiliano Ojeda (UT). El médico es Recio Benítez, los kinesiólogos son Carlos Viñote y Maximiliano Bres, y el psicólogo deportivo, Germán Blanc.

(RP)