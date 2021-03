Boca Unidos cumple con su tercer amistoso

La pretemporada de Boca Unidos de cara al torneo Federal A que dará inicio el domingo 11 de abril, continuará hoy con un nuevo partido amistoso. Se trata del tercero que disputará y el rival de turno será Sarmiento de Resistencia. El encuentro principal está pautado que comience a las 8 en el estadio Centenario.

El elenco correntino dirigido por Alfredo Grelak viene de disputar un encuentro informal el sábado pasado frente a Chaco For Ever. En la capital chaqueña fue derrota por 2 a 0. En un trámite de juego bastante equilibrado, el equipo chaqueño hizo valer su contundencia en ataque para volcar a su favor el desarrollo del partido.

Frente al equipo chaqueño también fue derrota en el primer partido de pretemporada que disputó. En aquel entonces fue 2 a 0.

Para esta mañana está previsto que se desarrollen 70 minutos de juego, divididos en dos tiempos de 35. Un partido el equipo principal y el otro los alternativos.

Para hoy, está en consideración la posible inclusión de Maximiliano Oliva, una de las incorporaciones que aún no pudo estrenarse pero recién esta semana empezó a trabajar casi a la par de sus compañeros. Además, hace dos días que entrena la última cara nueva, Nicolás Marotta, y no se descarta que pueda sumar algunos minutos, según lo publicado por República Aurirroja.

De igual manera, no estarán nuevamente Franco Lazzaroni, Carlos Arriola, Nicolás Monje, Alejandro Leani y Santiago López De Marchi (se lesionó ante For Ever en Resistencia). A ellos se suma la posible baja de Alexander Strupsceki, un polifuncional futbolista de las inferiores que venía oficiando de marcador central y se encuentra con alguna molestia.

Por su parte Sarmiento, el pasado miércoles disputó dos encuentros amistosos ante su par de Crucero del Norte, y que terminaron con triunfos para el Decano.

Entre los titulares, Sarmiento se impuso por 1 a 0 con un gol de cabeza de Gonzalo Cañete, tras buen centro de Federico López, en un partido jugado en dos tiempos de 35 minutos cada uno. Luego, entre los suplentes la victoria para el Decano fue de 4 a 0, dos goles del Gonzalo Toto González, Ángel Piz y Joaquín Fernández.

Frente a Boca Unidos, será la tercera jornada de fútbol para los dirigidos por Raúl Valdez ya que la semana pasada sumaron minutos ante Resistencia Central.