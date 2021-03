Murió el humorista Carlos Sánchez

El humorista Carlos Sánchez murió el martes a la mañana en el Sanatorio Otamendi, donde estaba internado para su tratamiento contra el cáncer que padecía. El cómico tenía 68 años y en los últimos días se conoció que su estado de salud había empeorado gravemente.

"Carlos Sánchez está luchando por su vida me lo confirman desde su círculo más íntimo. El humorista se encuentra en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi. ¡Fuerza Carlos!", había escrito el periodista Gustavo Méndez en Twitter.

El martes confirmó la triste noticia: "Lamento informar el fallecimiento de Carlos Sánchez. Fue a las 6.45 de la mañana. Como venía informando en los últimos días, el humorista venía peleándola en el Otamendi. QEPD".

En 2010, Carlos Sánchez fue diagnosticado con cáncer luego de hacerse unos estudios. La enfermedad comenzó en el riñón y para ello se hizo tratamientos, pero cuando pensó que se había curado le comunicaron la triste noticia de que se había propagado.

Los médicos le explicaron que el cáncer había hecho metástasis en el hígado, el páncreas en las dos glándulas suprarrenales, en una costilla y en la cadera.

El humorista volvió a realizarse tratamientos y logró salir adelante, pero hubo uno que continúa combatiendo hasta en la actualidad. “Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía se curó, pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, explicó el artista en una entrevista que brindó para Teleshow en 2019.

Diario Show