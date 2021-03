Camau Espínola: “ECO tiene un ciclo, más allá de que pueda ganar otra elección”

Carlos “Camau” Espínola volvió a hablar como candidato a gobernador y reclamó que “Corrientes necesita una renovación en todos los sentidos”. También habló sobre el PJ correntino y admitió que algunas ocasiones “no se sintió cómodo” dentro del peronismo.

“Donde me vas a encontrar a mí es discutiendo qué queremos para mi provincia y qué vamos a hacer para que a Corrientes le vaya mejor. Esa es mi prioridad”, aseguró el senador nacional sobre su futuro político, en una entrevista con Radio Dos.

Sobre la posibilidad de que el PJ correntino consiga su normalización, dijo que todavía “hay tiempo” de cara a las elecciones de este año en Corrientes y que el desafío del peronismo es “saber si está dispuesto a seguir siendo competitivo o si va a querer seguir retrocediendo”.

En ese marco, recordó las elecciones de hace dos años atrás en las que el PJ fue dividido: “No tuvieron la capacidad de resolver antes” y “terminaron destruyendo todo”, exclamó.

Consultado sobre si siempre se sintió cómodo dentro del Partido Justicialista, el exintendente capitalino respondió: “Tuve momentos que sí y otros que no. Y esto se nota por el trato que han tenido conmigo. Hay cuestiones y formas con las que que no coincido. Y si bien esto lo hago con absoluto compromiso con mi ciudad y provincia, no dejo de pensar que para que uno haga las cosas mejor, se tiene que sentir cómodo”.