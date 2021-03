Buscan nombres: Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini ya saben el sexo de su bebé

El pasado 12 de marzo, Alberto Cormillot daba a conocer la feliz noticia de que será padre a los 82 años junto a su pareja, Estefanía Pasquini. “La idea era confirmarlo a los tres meses, y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes, y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, dijo en Cada mañana –el ciclo de Marcelo Longobardi– el nutricionista sobre los motivos que lo llevaron a adelantar la noticia que recién iban a dar en un par de semanas.

Horas después del anuncio, la nutricionista de 34 años mostró por primera vez su creciente panza, junto con una sentida dedicatoria “De a poquito va saliendo”, escribió en su Instagram además de agregar un emoji de embarazada. “¿Será verdad eso de ‘desealo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo’? No sé... Yo sé que además de desear mucho las cosas hay que buscarlas. Tengo miedos, mil o más, esto es lo más lindo e importante que me pasó en la vida y no podía ser con otra persona que no seas vos, Alberto”, continuó en el posteo.

Este martes, fue por más y confirmó lo que todos esperaban: el sexo del bebé. “Y ya podemos confirmar que es un nene. Eso si... Alberto terminó de caer... Y se dio cuenta que Álvaro no le gusta tanto...Así que estamos en búsqueda de nombres”, escribió junto a una postal de su embarazo.

Este será el primero hijo de ella, mientras que el reconocido médico ya es padre de Reneé y Adrián, frutos de su relación anterior con Monika Arborgast, que falleció en 2017. Justamente fue Reneé quien hace días habló de la llegada de un nuevo integrante a la familia en una entrevista con Nosotros a la mañana: “Así es la vida de mi padre, un ansioso. Estábamos todos con candado en la boca, que teníamos que esperar una semana más, y él no aguantó. Ya sabíamos desde hace un montón, pero estábamos todos obviamente sin poder hablar”.

“¿Vos sabías qué existía este deseo?”, le preguntó Sandra Borghi. “Sí, obviamente. Yo soy la madrina hace un año. Hacía frío cuando tuvimos la charla, me acuerdo. Estaba medio vaga la cigüeña, pero ya están calentando motores”, respondió la hija de Cormillot. Luego, explicó cómo se enteró de la noticia: “Estábamos hablando y me dice: ‘vas a ser madrina’. Yo le dije: ‘ah, ok’. Como ya sabía mi rol, no fue una cosa de mucha charla”. Luego, Reneé opinó sobre la decisión de Cormillot de volver a ser padre a los 82 años: “Papi ni de afuera, ni de adentro... es del 38. Uno dice que la edad está en el interior. Pero papi no tiene 82 de afuera tampoco. Él hace tap, hace aéreo, todo tipo de cosas. Y desde toda la vida daba unas charlas y su filosofía de vida es que va a vivir hasta los 120 años. Papá es joven”.

Los futuros papás se casaron el 8 de diciembre de 2019, y al ser consultado sobre la diferencia de edad entre ellos, el médico dijo: “Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”. Pasquini es Licenciada en Nutrición y trabaja en la clínica del Dr. Cormillot desde 2012. En un principio la relación que los unía no era más que la de jefe-empleada. Sin embargo, de a poco empezaron a conocerse más hasta que nació el amor, a mediados del año pasado. En ningún momento hubo un “blanqueo” público sobre el romance, sino que ella empezó a publicar ciertos mensajes en su cuenta en Instagram -que usa principalmente para compartir sus recetas y consejos en nutrición- que dejaban las puertas abiertas a la duda sobre qué era lo que estaba ocurriendo entre ellos.

