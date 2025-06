Colapinto sufrió en Austria y terminó 15º

Este domingo se corrió el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, la undécima carrera de la temporada, en donde Lando Norris se quedó con la victoria sin mayores inconvenientes dejando la lucha por el campeonato al rojo vivo entre los pilotos de McLaren. Su compañero de equipo Oscar Piastri finalizó segundo, mientras que Franco Colapinto terminó 15° por una sanción de cinco segundos sobre el final de la carrera.

Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto en el Gran Premio de Austria, una carrera en el Red Bull marcada por las dificultades que enfrenta Alpine en los circuitos donde prima la velocidad en punta y sus incidentes en pista primero con Yuki Tsunoda y luego con Oscar Piastri.

Luego de ver caer la bandera a cuadros, habló el piloto argentino con lujo de detalles sobre lo que fue un complejo domingo en Spielberg, en especial sobre las dificultades que atravesó tras el choque que recibió por parte del piloto japonés de Red Bull.

No fue un día fácil para nosotros. El ritmo no era bueno sobre el final de la carrera empezó a mejorar el ritmo pero al principio nos costó mucho. Un día complicado, hay que entender todo con el equipo y estar más fuertes para la próxima", inició el ex-Williams.

Contrario a su manera de expresarse normalmente, el oriundo de Pilar relató el episodio con Tsunoda en la curva 4 y reveló que sufrió daños que afectaron su rendimiento, acción que cambió por completo la carrera para ambos: "Me chocó. Me pidió perdón, así que nada, todo bien. Pero una pena porque rompí alerón delantero y el piso".

“Se dañó el alerón delantero y el piso. Una lástima porque veníamos mejorando en ritmo en la carrera, a un segundo de Pierre (Gasly). Una pena, me hizo perder mucho con las gomas y los daños. Una pena", lamentó el argentino.

En cuanto al tenso momento que vivió con Oscar Piastri, a quien sacó de pista cuando este buscó superarle con banderas azules (ya que se encontraba en el segundo puesto de la carrera) en medio de su contienda con el japonés. "Estaba yo peleando con Tsunoda y luego de que me chocó yo solo quería pasarlo. Ni lo ví, estaba en mi punto ciego y ni me enfoqué en Piastri. Después lo dejé pasar y todo bien", afirmó respecto al incidente por el cual le aplicaron una sanción de cinco segundos y también un punto de sanción en su superlicencia (cuando un piloto llega a 12 puntos es suspendido por una carrera).

"Fue una carrera dura como equipo, hay que trabajar y volver más fuerte. Un poco caótica la segunda parte de la carrera. Veníamos ahí atrás para intentar dar todo por avanzar, algunos roces, así que hay que trabajar el auto para estar un poquito más cerca. Vamos a resetar y mejorar", finalizó ya con la mira puesta en el Gran Premio de Gran Bretaña en lo que es su regreso al mítico circuito de Silverstone.