El movimiento comercial fue normal pese al feriado

El movimiento comercial en el centro de la ciudad de Corrientes fue normal ayer pese al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, aunque muchos negocios estuvieron abiertos en un horario más acotado. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio aclararon que no se le podrá descontar el día al personal que no haya asistido ayer a su puesto de trabajo.

Además de la cuestión sanitaria, el contexto de la pandemia impactó negativamente en muchas aristas de la sociedad, siendo el aspecto económico uno de los más perjudicados. Pasaron varios meses de aislamiento obligatorio durante el año pasado, por lo que para el sector comercial cada día en el que puedan trabajar es muy valioso, en vistas a lograr una recuperación que parece muy lejana.

En este contexto, el movimiento comercial de ayer en la peatonal Junín y alrededores fue normal pese a ser feriado nacional por el Día de la Memoria, aunque los locales tuvieron un horario de atención un poco más acotado que de costumbre. Según comentó a El Litoral el representante de prensa del Sindicato de Empleados de Comercio de Corrientes, José López, fueron “muy pocos los negocios que cerraron”, y “los más grandes abrieron todos”.

Además, un relevamiento de Radio Sudamericana estimó que atendieron al público cerca del 60% de los locales del paseo mercantil capitalino. Los rubros que abrieron sus puertas durante el feriado estuvieron repartidos: electrodomésticos, vestimenta, farmacia, revisterías e inclusive la venta ambulante.

En diálogo con este medio, López recordó que el personal del sector comercial no estaba obligado a trabajar ayer, de acuerdo a lo que dicta la Ley Nacional N° 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semanas Largos. “El comercio puede abrir pero el trabajador no está obligado a ir. La ley 23.799 incluye al Día de la Memoria dentro de los feriados nacionales”, explicó el representante del sindicato, y agregó que “si el empleado no fue a trabajar, no se le puede descontar el sueldo”.