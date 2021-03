Luciana Salazar le mandó una carta documento a Cinthia Fernández

El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado no solo parece no tener fin, sino que incluso suma nuevas polémicas que se desprenden de él. Una de ellas, la tiene como protagonista a Cinthia Fernández, quien estos últimos días estuvo aportando en Los Ángeles de la Mañana detalles íntimos de la intrincada historia de amor que la conductora mantenía con el economista. Más precisamente, aseguró que la modelo extorsionaría a su ex pareja con un video prohibido con el fin de garantizar una manutención para Matilda, su hija. Salazar desmintió esa información y no conforme con ello, este jueves le envió una carta documento a la bailarina, que mostraron en el programa de Ángel De Brito.

A raíz de esta demanda, la ex de Matías De Federico no se quedó callada y le contestó al aire: “Le va a tener que mandar una carta documento al país porque yo ni siquiera le dije como le está diciendo todo el mundo, yo no le dije y no le digo ‘psiquiátrica’ como le está diciendo todo el mundo y todas las redes sociales y entonces que agarre un papel higiénico y que empiece a redactar… Yo tengo mi derecho a opinar”. Y Yanina Latorre, otra de las personas apuntadas por Salazar, agregó: “Ella nos quiso iniciar acciones judiciales y el abogado le ha dicho ‘no reina es imposible porque es la opinión de ella’, entonces te dice que no la nombres”, trató de explicar Latorre. “¡No lo voy a hacer! Lo único que me faltaba que me censuren mi opinión”.

Por otra parte, también se expresó en su cuenta de Twitter. “¡Pobre mina! Que vaya a laburar, a criar a su hija y mantener una casa ( y no vale ayudin de amigos adinerados cómo se dice por ahí qué hay -yo no digo eh), a ver si después de eso le queda tiempo de mandarme una carta documento, quizás ahí le contesto . Ridícula”, señaló, picante.

Esa respuesta fue el puntapié para que algunos seguidores le recordaran a la panelista su relación con Martín Baclini. “Ah bueno, como si a vos no te mantuviera Baclini y tu ex al que le vivís llorando que te pague hasta la obra social”, a lo que furiosa, ella respondió: “No me da un peso, bobe. Cuando pagó el colegio fue porque el quería, algo a lo que me opuse. No pido cuota alimentaria más que al padre de mis hijas”.

Cabe recordar que el conflicto entre ellas se originó cuando Cinthia estaba en pareja con el empresario rosarino y Luciana confesó ser amiga de él. “A cualquier mujer le molestaría la manera y el modo con que ella se dirige a mi novio. Lo planteo desde el respeto a otra mujer, pero también quiero ser frontal. La amistad entre el hombre y la mujer existe y puede pasar, no soy una enferma, tengo que entender eso, pero no me gusta y no tengo por qué entender lo otro, no me gusta que le beboteen”, había dicho en 2019.

El miércoles por la noche, el ex presidente del Banco Central había salido a responder sobre la conversación privada que grabó su ex. “Yo también sufro, y estoy dolido por todo esto que dice que no es cierto. Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo, y que me trate así es muy injusto y doloroso. No estoy para el show sino para aclarar. No me quiero enroscar en esto porque Luciana es un Gran Hermano de temas que deberíamos tratar en privado”, dijo en diálogo con la producción de Polémica en el bar.

Infobae